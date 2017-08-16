مبارك الخالدي

ارتفع زخم التدريبات الخاصة بالفريق الاول لكرة القدم بنادي الجهراء بقيادة المدرب الصربي بوريس بونياك الذي قاد حصته التدريبية الاولى له مع الفريق مساء اول من امس.

وحضر جانبا من التدريبات رئيس مجلس ادارة النادي دهام الشمري واعضاء الجهاز الفني مساعد المدرب نواف جابر ومدرب اللياقة بيتر ومدرب الحراس سلوبدان.

وقبل انطلاق التدريب، طالب الشمري لاعبي الفريق بالالتزام والتعاون مع الجهازين الفني والاداري، لافتا الى ان ادارة النادي لديها الثقة الكبيرة بلاعبي الفريق وروحهم العالية وقدرتهم على المنافسة على الالقاب.

واضاف الشمري ان مجلس الإدارة لن يتوانى في دعم الفريق وتلبية متطلبات النجاح للجهازين الفني والاداري ليتمكن من تقديم الصورة المشرفة كعادته في كل البطولات.

من جانبه، عبر بونياك عن سعادته وارتياحه بتواجده مجددا في الجهراء، وقال «اشعر بأنني في بيتي وبين افراد عائلتي، وانا اعرف الجهراء جيدا ومدى حب الجماهير هنا للفريق».

واضاف «ما شاهدته من تقارير يبعث على الارتياح، اذ قام الجهاز المعاون بعمل جيد خلال فترة التحضيرات الاولى ونتطلع الى استكمال المهمة خلال الايام المقبلة ليتمكن الجهراء في النهاية من المنافسة على المراكز المتقدمة».

وعن قائمة لاعبي الفريق، اكد بونياك ان الوقت لايزال مبكرا قبل الفصل في هذا القرار، اذ لايزال امامه متسع من الوقت لمشاهدة ومراقبة اللاعبين، لافتا الى ان الجاهزية البدنية والفنية هي التي تحكم قرار البقاء لأي لاعب.

وفي شأن متصل، عبر الاردني احمد هشام عن سعادته بالتواجد مع فريقه الجهراء، وقال «اشكر الجهازين الفني والاداري على الثقة التي منحوني اياها واتمنى ان اقدم كل ما لدي للفريق بالتعاون مع زملائي اللاعبين».

واضاف «الجهراء فريق كبير ونحن نأمل في المنافسة على الالقاب واعتلاء منصات التتويج، فلدينا لاعبون على مستوى عال لا يقلون شأنا عن الفرق الأخرى وهذا ما ستثبته المنافسات في البطولات المقبلة».