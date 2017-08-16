القاهرة - سامي عبد الفتاح

خسر فريق الصليبخات لكرة القدم تجربته الاولى امام الاسيوطي المصري بنتيجة 0-2 في أولى مبارياته التجريبية، خلال معسكره التدريبي المقام حاليا في العاصمة المصرية القاهرة.

ورغم الخسارة، فقد أشاد المدير الفني للصليبخات احمد عبد الكريم بالتجربة الأولى للفريق، وقال إن هذه التجربة تأتي بعد 3 أيام فقط من بداية المعسكر التدريبي في مدينة 6 اكتوبر، والخسارة لا تمثل ازعاجا للجهاز الفني لأن الفريق ضم عددا من اللاعبين الجدد، ومن المؤكد ان المستوى الفني والبدني سيرتفع تدريجيا في التجارب المقبلة، حيث من المقرر أن تكون التجربة الثانية مع العروبة الاماراتي يوم 19 اغسطس، ثم تجربة ثالثة مع الجونة بعدها بثلاثة ايام.

وتتوافد فرق الاندية الكويتية على معسكراتها التدريبية، ما بين مدينة 6 اكتوبر الهادئة، غرب القاهرة، ومدينة القاهرة الجديدة شرق القاهرة، حيث بدأ فريق النصر معسكره في 6 اكتوبر، فيما يصل اليوم العربي بقيادة المدير الفني محمد ابراهيم، وخلال يومين يصل السالمية الى مدينة القاهرة الجديدة.

ويقود معسكر فريق النصر المدير الفني ظاهر العدواني، ومعه مدير الفريق فيصل العدواني، ورئيس البعثة خالد الشريدة.