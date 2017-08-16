مبارك الخالدي

تنطلق صباح اليوم تحضيرات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل بعد أن وصلت بعثة الأخضر القاهرة مساء امس برئاسة نائب رئيس جهاز الكرة خليل البلام وعضوية الجهازين الفني والإداري.

ومن المقرر ان تستمر تحضيرات العربي لمدة أسبوعين يخوض خلالها الفريق 3 مباريات ودية.

وستنطلق التدريبات في معسكر القاهرة بقيادة المدرب محمد ابراهيم اعتبارا من اليوم وذلك على فترتين صباحية ومسائية.

الجدير بالذكر ان مجلس إدارة النادي العربي قرر إرسال فريق (تحت 19 سنة) الى جوار الفريق الاول، وذلك بناء على طلب المدرب إبراهيم ليكون لاعبو الشباب تحت أنظار الجهاز الفني، إذ من المتوقع ان يضم ابراهيم مجموعة من اللاعبين الى القائمة الأساسية التي سيخوض بها منافسات الموسـم المقبل.