مبارك الخالدي

ارسل نادي الكويت 60 لاعبا من فئتي الاشبال والناشئين للدخول في فترة اعداد خاصة في صربيا قبل خوض منافسات الموسم المقبل.

ويرأس البعثة مدير قطاع المراحل السنية محمد الشايع وعضوية 10 من اعضاء الجهازين الفني والاداري.

ومن المقرر ان تستمر تحضيرات فريقي الاشبال والناشئين نحو اسبوعين قبل العودة الى البلاد والدخول في المنافسات المحلية.

وتأتي موافقة ادارة النادي برئاسة عبدالعزيز المرزوق ونائبه خالد الغانم على ارسال لاعبي القطاع لخوض التحضيرات في صربيا مؤشرا على الدعم الكبير الذي تقدمه ادارة النادي لقطاع كرة القدم المتضمن لفئات البراعم والاشبال والناشئين بعد سيطرة القطاع على اغلب بطولات المواسم الماضية، فضلا عن تمتع القطاع بعدد كبير من المواهب الكروية والتي ينتظرها مستقبل واعد.

الجدير بالذكر ان فريقي الاشبال والناشئين لـ «الأبيض» هما ابطال الدوري الموسم الماضي.