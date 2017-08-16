يعقوب العوضي

جددت إدارة الكويت عقد إعارة ثلاثي فريق كرة اليد بنادي اليرموك صالح الموسوي، وعبدالعزيز الدوسري ويعقوب أسيري لموسم واحد.



وجاء إعلان «الأبيض» عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» مساء امس بعد ان قدم الثلاثي مستويات مميزة مع الفريق في الموسمين الماضيين.

وكانت إدارة اليرموك قد قررت في وقت سابق استعادة مجهودات الثلاثي، الا ان المفاوضات بين الكويت واليرموك اتخذت منحى آخر في الأيام القليلة الماضية لتنتهي بالموافقة على تجديد الاعارة.

إلى ذلك، لاتزال إدارة الفريق متمسكة بنصير حسن الذي يعتبر احد أعمدة الفريق إلا أن الإصابة قد تستغرق منه وقتا طويلا للعودة إلى الملاعب حسبما أفادت التقارير الطبية، التي نشرت «الأنباء» تفاصيلها.