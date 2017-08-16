يعقوب العوضي

خاضت فرق المراحل السنية في النصر والموجودة في معسكرها الخارجي في مصر مباراتين وديتين استعدادا لمنافسات الموسم المقبل، حيث تواجه فريق الناشئين (تحت ١٧ سنة) مع نادي البترول وفاز عليه بنتيجة ٢٨-٢٥، بينما خسر من فريق الطيران بنتيجة ٢٥-٢٧.

وقام الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني نايف الرندي بتجربة جميع اللاعبين للوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية والذهنية، كما نال أداء المجموعة استحسانه.

في السياق ذاته، أكد الرندي ان الهدف من المعسكر إعداد الفريق بالصورة المطلوبة وتقوية أساسيات اللعب اضافة إلى صقل المهارات وتطوير المواهب.



وتابع: «لدينا لاعبون على قدر عال من الإمكانات وعلينا التركيز للوصول إلى أفضل المستويات بدنيا وفنيا وذهنيا».