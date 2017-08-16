يحيى حميدان

كشفت اللجنة المؤقتة لادارة شؤون اتحاد كرة السلة عن موعد اقامة مباراة الكأس السوبر والمقررة بين بطل الدوري والكأس الكويت ووصيف الدوري كاظمة في الأول من شهر اكتوبر المقبل.



وقال أمين سر اللجنة هيثم بارون ان هذه المباراة ستكون خير بداية للموسم الجديد، والذي سينطلق بعدها مباشرة عبر اقامة بطولة الدوري.

وبين بارون أن نظام بطولة الدوري سيكون مشابها للموسم الماضي، حيث ستلعب الفرق الـ 11 المشاركة دورا تمهيديا ثم يتم تقسيم الفرق الى درجتين ممتازة وأولى، حيث سيتنافس الستة الأوائل على اللقب، فيما تلعب الفرق الخمسة الاخرى دوريا فيما بينها لتحديد المراكز فقط.

وأشار بارون الى أن الاتحاد يقوم حاليا بدراسة شكل البطولة الجديدة والتي ستكون اضافة لبطولتي الدوري والكأس، مشيرا الى أنهم سيقومون بالاستئناس بآراء الأندية حول نظام البطولة الثالثة ليحصل الجميع على الفائدة المرجوة من اقامتها.