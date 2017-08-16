توّج الأهلي ببطولة كأس مصر بعد فوزه على المصرى 2/1 في مباراة ماراثونية بنهائى كأس مصر بملعب برج العرب، وأثبت الأهلي أنه لا يعرف المستحيل بعدما سجل هدف التعادل ثم هدف الفوز في 3 دقائق وفاز باللقب.

كانت المباراة قد انتهت بالتعادل السلبي فتم اللجوء لوقت إضافي مدته 30 دقيقة على شوطين مدة كلاهما 15 دقيقة من أجل تحديد بطل الكأس، وسجل المصري هدف التقدم في الدقيقة 102 قبل أن يتعادل عمرو جمال في الدقيقة 117 ثم اضاف أحمد فتحي هدف الفوز في الدقيقة 119.

وبذلك أنهى الأهلي "عقدة" الكأس الغائبة عن الجزيرة منذ عشر سنوات.