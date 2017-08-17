ناصر العنزي

تأكد بقاء اسم الحارس الدولي نواف الخالدي ضمن قائمة القادسية في الموسم الجديد على الرغم من تخلفه عن الالتحاق بمعسكر الفريق في تركيا لأسباب خاصة. وكان الخالدي عن انقطع عن المشاركة مع فريقه الموسم الماضي ثم عاد الشهر الجاري وانخرط في تدريبات خاصة مع مدرب الحراس لاستعادة ما فقده من لياقة وحساسية للكرة في الموسم الماضي.

وذكرت مصادر داخل الفريق الأصفر أن قيد الخالدي ضمن كشوفات الفريق يرجع إلى حاجة الأصفر لخدمات حارس آخر الى جانب الحارس الأساسي أحمد الفضلي، وان مشاركة الخالدي ستكون حسب انتظامه في التدريبات. وتأتي عودة الخالدي (36 عاما) تمهيدا لإجراء مباراة تكريمية له قبل إعلان اعتزاله الرسمي. من جانب آخر، التحق اللاعب الدولي سلطان العنزي في المعسكر التدريبي بتركيا بعد أن اطمأن على صحة والدته. وتعتبر عودته مكسبا للأصفر بعد ان خاض تجربة احترافية في قطر.