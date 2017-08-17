مبارك الخالدي

نفذ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت حصة تدريبية استمرت 75 دقيقة متواصلة مساء الأول من أمس، وذلك في مقر معسكر الأبيض في مدينة ازميت التركية بقياده الأردني عبدالله بوزمع.

وتنوعت الجمل الفنية الخاصة بالارتقاء باللياقة البدنية للاعبين تلتها تقسيمة بين اللاعبين اتسمت بالجدية وركز الجهاز الفني للفريق خلال التقسيمة على التمرير السريع في الثلث الأخير من الملعب بغرض الوصول إلى المرمى بأقصى سرعة وبأقل عدد من التمريرات، ما يشير إلى النزعة الهجومية التي ينوي المدرب بوزمع تعزيزها كأسلوب لعب قادم معتمدا على الكفاءة الفنية التي يتمتع بها اللاعبون خصوصا في منطقتي الوسط والهجوم. وفي نفس السياق، زاد مدرب الحراس الكرواتي ميلادنك الجرعات التدريبية الخاصة للحارسين مصعب الكندري وعبدالرحمن الحسينان، حيث ركز ميلادنك على قياس معدلات المرونة ورد الفعل.