عبدالعزيز جاسم - أحمد السلامي

في خطوة تحمل في طياتها الكثير من التفاؤل والأمل والإيجابية، أقدم مجلس إدارة نادي السالمية على دعوة الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لعقد جمعية عمومية غير عادية للتصويت على مقترح بشأن تعديل النظام الأساسي وعقد جمعية عمومية للاتحاد بهدف طرح الثقة في مجلس إدارة اتحاد الكرة «المنحل» رغبة منهم في التدخل لرفع الإيقاف عن النشاط الرياضي خارجيا.

الازرق وبمختلف مراحله حرم من المشاركة خارجيا، وقتلت أحلام الشباب في تمثيل «الأزرق» في المحافل الدولية، وضاعت عليهم الكثير من الفرص بسبب الإيقاف المفروض منذ 15 أكتوبر 2015.

وجاء في الكتاب المرسل من قبل نادي السالمية والممهور بإمضاء 11 ناديا يطلب دعوة الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي لكرة القدم لاجتماع غير عادي، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 29/8/2017 الساعة 7 مساء، بمقر اتحاد الكرة الكائن بالعديلية، وذلك لإسقاط مجلس إدارة الاتحاد وتعيين لجنة انتقالية خماسية مؤقتة من أعضاء الجمعية العمومية، لإدارة شؤون الاتحاد، لمدة تحددها الجمعية العمومية قابلة للتجديد.

وتضمن الكتاب الموجه إلى الأندية الآتي: السادة سكرتارية الاتحاد الكويتي لكرة القدم المحترمين، الموضوع: مقترح في شأن تعديل النظام الأساسي للاتحاد وعقد جمعية عمومية.

منذ صدور قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بتاريخ 15/10/2015 بإيقاف نشاط كرة القدم الكويتية خارجيا وتأثير ذلك القرار تأثيرا سلبيا على كرة القدم الكويتية من لاعبين وأندية ومنتخبات وانعكاس ذلك على مستوى اللعبة واللاعبين، ونظرا لاستمرار الإيقاف لمدة تقارب السنتين دون أي بوادر أمل في رفع الايقاف، وانطلاقا من مسؤولية الأندية أعضاء الجمعية العمومية والتي تمثل السلطة العليا والتشريعية وفقا لنص المادتين 19/1 و20/1 من النظام الاساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم والمقابلة للمادة 21/1 من لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» فإنه يجب عدم السكوت عن هذا الوضع وعدم الوقوف موقفا متفرجا. اذ يجب على الجمعية العمومية ان تمارس مسؤوليتها، حيث ان مدة عمل اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد تنتهي بتاريخ 25/8/2017، وما من شأنه ان يخلق فراغا في ادارة الاتحاد وعدم انتظام العمل فيه.

لذا فإن نادي السالمية الرياضي يقترح إعمالا لنص المادة 29/2 من النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم، تعديل كل من:

1- المادة 74 بإضافة فقرة جديدة لتكون 74/3 ونصها كالآتي: في حالة تعرض الاتحاد لإيقاف أو تعليق نشاطه الرياضي الدولي أو حالت ظروف قهرية دون قيام مجلس ادارة الاتحاد بأداء عمله، يحق لأعضاء الجمعية العمومية عقد جمعية عمومية غير عادية لإسقاط مجلس ادارة الاتحاد وتعيين لجنة انتقالية خماسية مؤقتة من أعضاء الجمعية العمومية، لإدارة شؤون الاتحاد، لمدة تحددها الجمعية العمومية قابلة للتجديد.

2- يستبدل البند رقم 3 من المادة 28 من النظام الاساسي ليكون «يجب إعلام الأعضاء بالمكان والزمان وجدول الاعمال خلال أسبوعين على الاكثر من انعقاد الجمعية العمومية غير العادية».

شرح مختصر للتعديل: تعالج المادة 74/3 والمقترح إضافتها للنظام الاساسي الحالة التي عليها الاتحاد الكويتي لكرة القدم في حالة إيقاف النشاط الرياضي وعدم تمكن مجلس الادارة من ادارة الاتحاد، الأمر الذي يستدعي تدخلا تشريعيا يبيح للجمعية العمومية اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة هذا الفراغ بإسقاط مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد لمدة تحددها الجمعية العمومية قابلة للتجديد.

كما ان التعديل المقترح على المادة 28/3 يبسط من إجراءات الإعلان رغبة في تسهيل إجراءات انعقاد الجمعية العمومية غير العادية.

لذا فإن نادي السالمية إعمالا لنص المادة 28/2 من النظام الأساسي لاتحاد الكرة، يطلب دعوة الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي لكرة القدم لاجتماع غير عادي، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 29/8/2017 الساعة 7 مساء، بمقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم الكائن بالعديلية، وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

التصويت على مقترح التعديلات على النظام الأساسي المبين أعلاه.

نحن الأندية أعضاء الجمعية العمومية

أ - ندعم طلب نادي السالمية بتعديل النظام الأساسي ونوافق على صيغة التعديل.

ب - نطلب عقد جمعية عمومية غير عادية للتصويت على تعديل النظام الأساسي المقترح من نادي السالمية.

وحيث ان عدد طالبي عقد الجمعية العمومية غير العادية يتجاوز (50 + 1) من أعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم وفقا للمادة 28/2 من النظام الأساسي.

فإننا نشير الى انه في حالة عدم قيامكم بإجراءات الدعوة للاجتماع سيتم الانعقاد في الموعد المحدد التزاما بالمواد 23 و24، برئاسة اكبر أعضاء الحضور سنا، للنظر في الموضوعات المشار إليها باعتبارها جدول أعمال إعمالا لنص المادة 28/4، واعتبار هذا الطلب بمنزلة إعلام للأعضاء إعمالا للمادة 28/3 من النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم، مع ما يترتب على ذلك من آثار».هل يعود «الأزرق» للمشاركة كما كان سابقا..؟ (الأزرق.كوم)