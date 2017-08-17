مبارك الخالدي

‏‫دشن العربي تدريباته صباح أمس على ملعب دريم في معسكره التدريبي بمدينة 6 أكتوبر بالقاهرة وذلك ضمن المرحلة الثانية من إعداد الفريق لانطلاقة الموسم الجديد،، وتبذل إدارة الفريق جهودا لنقل التدريبات إلى ملعب الهدف التابع للاتحاد المصري لكرة القدم، والقريب من فندق الإقامة.

ويحرص رئيس الوفد خليل البلام على الوقوف على جميع احتياجات الوفد سواء على مستوى الفريق الأول أو فريق تحت 19 من خلال التواصل الدائم مع اللاعبين ومدربي الفريقين محمد إبراهيم في الفريق الأول وعلي زكريا لفريق تحت 19 سنة.

وشهدت الحصة الأولى بالمعسكر والتي أقيمت على ملعب الفندق بقيادة الجنرال محمد إبراهيم غياب الثنائي علي جراغ وابراهيما كيتا لتعرضهما لوعكة صحية طارئة على أن ينتظما في التدريبات فور تماثلهما للشفاء، في الوقت الذي تواجد فيه بقية اللاعبين في التدريبات الصباحية والمسائية التي تم خلالها التركيز على الجوانب البدنية والمقررة خلال الأسبوع الأول من المعسكر الذي سيتخلله من 3 إلى 4 لقاءات ودية جار الترتيب لها.

من جانبه، أشاد المنسق الإعلامي للفريق الأول مشعل العبكل بروح والتزام اللاعبين بالتعليمات الفنية والإدارية للجهاز الفني، وذلك منذ لحظة مغادرة الوفد لمطار الكويت وصولا إلى القاهرة وحتى بداية التدريبات.

وأشار العبكل إلى أن العربي يتطلع إلى الوصول لأعلى معدلات الاستعداد خلال الفترة الحالية قبل انطلاقة الموسم، مؤكدا امتلاك ألأخضر للعناصر القادرة على الدفاع بقوة عن اسم النادي والوصول إلى منصات التتويج وهو الأمر الذي يتطلب عملا جادا من الجميع لاسيما في ظل الاهتمام الإداري ووجود الجهاز الفني بقيادة المدرب الخبير محمد إبراهيم.

ولفت العبكل إلى أن الأخضر سيواصل تدريباته اليومية على فترتين صباحية ومسائية في خطوة للحفاظ على ما حققه الفريق من مستويات منذ انطلاقة فترة الإعداد في الكويت خاصة على المستوى البدني.

وأضاف أن تدريبات اليوم ستشهد انضمام حسين الموسوي وذلك بعد تعذر مغادرته مع الفريق لأسباب خاصة ليكتمل بذلك عقد الأخضر.لاعبو العربي يتدربون بجدية