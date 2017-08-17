عبدالعزيز جاسم

علمت «الأنباء» من مصادر موثوقة أن الفريق الأول لكرة القدم في القادسية اقترب من التعاقد مع مهاجم برازيلي بدلا من المهاجم المالي محمد الشيخ توريه الذي تعذر انضمامه لتدريبات الفريق في الكويت وتركيا وبالتالي سينضم المهاجم البرازيلي خلال اليومين المقبلين لتدريبات الأصفر في اسطنبول. إلى ذلك، شارك المحترف الغاني في صفوف القادسية رشيد سومايلا في تدريبات الأصفر المسائية أول من أمس بعد التحاقه بالمعسكر التدريبي الذي يقيمه الفريق في مدينة اسطنبول التركية والذي يمتد إلى 29 الشهر الجاري، حيث تعد هذه المشاركة الأولى للاعب عقب انتهاء إعارته إلى نادي الغرافة القطري الموسم الماضي.

وأوضح مساعد مدير الكرة ورئيس الوفد سامي بويابس أن الأصفر يواصل تدريباته على فترتين صباحية ومسائية، حيث آثر الجهاز الفني تحويل الحصة التدريبية الصباحية في ثالث أيام المعسكر إلى صالة الحديد في مقر إقامة الوفد، مؤكدا أن المعسكر يسير على خير ما يرام ووفق الخطة التي وضعتها إدارة الكرة وسط أجواء تحفل بالروح المعنوية العالية والإصرار والتحدي بين اللاعبين. وأشار بويابس الى ان الفريق واجه مساء أمس فريق الجامعة الافريقية في مباراة أشبه ما تكون بمناورة ليتسنى للجهاز الفني من خلالها إشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبين للوقوف على جهوزيتهم ومستوياتهم.

وأضاف أن آخر تدريبات الفريق شهدت مشاركة جميع اللاعبين فيما عدا عبدالعزيز المشعان وأحمد الزنكي لشعورهما بآلام خفيفة، وستكون مشاركتهما في المباراة الودية واردة بعد تلقيهما لجلسات علاجية مطمئنا الجميع على صحة اللاعبين وكافة أعضاء الوفد، متمنيا أن يحقق المعسكر النجاح المنشود.