يغادر في الحادية عشرة من صباح اليوم وفد حكام اتحاد الكرة إلى مدينة باكو عاصمة أذربيجان لإقامة معسكر خارجي يمتد حتى 7 سبتمبر المقبل، ويتكون الوفد من نائب رئيس لجنة الحكام ورئيس الوفد عارف أبل، ومدير إدارة الحكام حسين شعبان، وقاسم حمزة مدربا للياقة البدنية، ود. غانم السهلي (إداري)، ووليد الشطي (إداري) وعبدالقادر القيروط من السكرتارية، بالإضافة إلى٥٠ حكما. وقال مدير إدارة الحكام حسين شعبان ان المعسكر سيشمل العديد من التدريبات اللياقية للحكام وكذلك إلقاء محاضرات على الحكام وإطلاعهم على التعديلات الجديدة في قوانين كرة القدم وتطبيقها نظريا في الملعب، مشيرا إلى أن هناك اختبارا للياقة البدنية لجميع الحكام من أجل اعتمادهم للموسم المقبل.

وبين شعبان أن لجنة الحكام ستختار قائمة مكونة من 6 حكام بعد اجتيازهم لاختبار اللياقة البدنية سيديرون كأس السوبر بين فريقي الكويت والقادسية 7 سبتمبر المقبل على أن يعودوا قبل الوفد بيومين حتى يتسنى لهم الراحة وإدارة المباراة. وشكر شعبان الهيئة العامة للرياضة ومدير عام الهيئة العامة للرياضة بالوكالة د. حمود فليطح على تسهيله كافة إجراءات الحكام في الفترة الماضية والموافقة على المعسكر الخارجي.