أعلنت قناة كويت سبورت في تلفزيون الكويت عن انطلاق برنامج «انت المعلق» الذي يهدف الى اتاحة الفرصة للمواهب الجديدة في مجال التعليق الرياضي على كرة القدم وذلك في وجود لجنة تقييم من كبار المعلقين في الخليج والوطن العربي.

وخصصت القناة أرقام هواتف لتلقي طلبات الاشتراك في البرنامج من المواهب التي تجد في نفسها القدرة على التواجد ضمن المعلقين في المستقبل القريب على ان يتم استقبال الطلبات خلال الفترة من 15 وحتى 24 من الجاري.

يأتي ذلك في اطار خطة التطوير التي تنتهجها القناة من خلال استحداث العديد من البرامج الجديدة والمتنوعة ما بين تغطية الاحداث الرياضية والشبابية في الفترة المقبلة وقبل انطلاقة الموسم الرياضي الجديد.