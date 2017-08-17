أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، مشغل الاتصالات الأسرع نموا في الكويت، عن رعايتها للمعسكر التدريبي لمنتخب يالبراعم لكرة القدم في النمسا في الفترة من 16 أغسطس حتى 7 سبتمبر المقبل، وذلك خلال حصة تدريبية قبل سفر المنتخبين في ملعب اتحاد الكرة في منطقة العديلية، بحضور رئيس اللجنة الفنية ولجنة المدربين خالد الفضلي.

وتعليقا على هذه الرعاية، قال مدير إدارة اتصالات الشركات في VIVA عبد الرزاق العيسى، «منذ انطلاق عمليات VIVA التشغيلية وهي تولي قطاع الرياضة رعاية خاصة ضمن برنامجها للمسؤولية الاجتماعية لإيمانها بأنه أحد أهم القطاعات الحيوية التي ينعكس دعمها إيجابيا على الفرد والمجتمع. وتأتي هذه الرعاية استكمالا لتعاوننا مع اتحاد الكرة لذي بدأناه منذ عام 2011».

وأضاف العيسى: «نأمل أن يكون هذا المعسكر التدريبي تجربة مميزة يخوضها شبابنا لتنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم الكروية والبدنية».

وتأتي هذه الرعاية ضمن الشراكة الاستراتيجية لشركة الاتصالات الكويتية VIVA مع اتحاد الكرة التي تتضمن رعاية جميع المنتخبات لمدة خمس سنوات ورعاية الدوري ابتداء من الموسم الرياضي 2013-2014، حتى انتهاء الموسم الرياضي 2017-2018.

مغادرة البراعم

يغادر في الخامسة من فجر اليوم وفد منتخبي البراعم لكرة القدم مواليد 2004 و2005 إلى مدينة فسيندروف في النمسا وذلك لإقامة معسكر خارجي يمتد حتى 7 سبتمبر المقبل.

ويترأس وفد منتخب البراعم مواليد 2004 عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الفنية ولجنة المدربين خالد الفضلي، ويرافقه أحمد المحطب (مدير المنتخب)، طارق الخليفي (مدربا)، محمد الفيلكاوي (مساعد المدرب)، سمير دشتي (مدرب الحراس)، محمد الفارس (إداريا)، بدر حجي (إداريا)، مشاري المشاري (إداريا)، ماهر حلوة (اخصائي العلاج الطبيعي) وفرج السيد (عامل تجهيزات)، بالإضافة إلى 30 لاعبا.

كما يترأس وفد منتخب البراعم مواليد 2005 عضو مجلس الإدارة سلامة العنزي، ويرافقه خالد الشمري (مدير عام المنتخبات الوطنية)، سليمان الخلاوي (مدير المنتخب)، إبراهيم عبيد (مدربا)، معاذ العيدان (مساعد المدرب)، عبدالرحمن الحوطي (مساعد مدرب)، محمد أسد (مدرب الحراس)، محمد ناصر (إداريا)، خالد التورة (إداريا)، علي الفندي (اخصائي العلاج الطبيعي) ومحمد السيد (عامل التجهيزات)، بالإضافة إلى ٣٠ لاعبا.

وقال رئيس الوفد وعضو مجلس الإدارة خالد الفضلي أن المعسكر سيساهم كثيرا في ارتفاع مستوى اللاعبين ويمنحهم الثقة في المستقبل من خلال الاحتكاك ومواجهة فرق أوربية تمتلك مواهب كبيرة، مشيرا إلى ان منتخبي البراعم يعتبرون مستقبل الكرة الكويتية ولذلك يجب الاهتمام بهم بشكل مباشر من أجل رفع مستواهم لاسيما أنهم يمتلكون مهارات مميزة ساهمت في ارتفاع مستوى أنديتهم.

وشكر الفضلي وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان على اهتمامه الكبير وسؤاله المتواصل طوال فترة الإعداد في الكويت، كما يجب أن نشكر مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالوكالة د.حمود فليطح على دعمه للمنتخب وتوفيره كل احتياجات المعسكر وتسهيل جميع الإجراءات.

والشكر موصول للرئيس التنفيذي لشركة VIVA للاتصالات م. سلمان البدران الذي قام برعاية منتخبات البراعم الأمر الذي ساهم كثيرا في إنهاء العديد من الأمور العالقة، كما تعتبر تلك الرعاية بمنزلة مساهمة كبيرة وفعالة في تطوير كرة القدم الكويتية وهو أمر ليس بغريب عليه لاسيما أنه سبق أن دعم الاتحاد والأزرق في جميع المسابقات.