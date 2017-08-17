حامد العمران

تواصل منتخباتنا الوطنية في لعبة المبارزة بأسلحتها الثلاثة (ايبيه وفلوريه وسابر) استعداداتها في المعسكر الألماني وبالتحديد في مركز تاوبر بيشيفشايم الرياضي والذي يعد من افضل المراكز المتخصصة في تأهيل وتدريب اللاعبين في هذه الرياضة.

ويأتي هذا المعسكر ضمن استعدادات مبارزينا لبطولة غرب آسيا والتي ستقام في الكويت الشهر المقبل، حيث سيشارك المنتخب في البطولة بجميع الفئات (الأشبال والناشئين والعمومي).

وتتدرب المنتخبات على فترتين صباحية ومسائية وفق الجدول الزمني الموضوع من قبل المدير الفني للمنتخبات الوطنية عبدالكريم الشملان.

ويتكون الوفد من رئيس الاتحاد عبدالله الوعلان رئيسا والمدير الفني الشملان ومدير اللجنة الفنية راشد الشمالي وعضو الاتحاد محمد العتيبي ومدير لجنة المنتخبات طارق مهدي ونائب رئيس لجنة المنتخبات حسن مال الله مشرف الفريق حميد البلام، بجانب المدربين الكسندر من كازاخستان ورسارقس من ارمينيا وفيرجل من رومانيا وبابا توريه من السنغال ومير محمدي من جمهورية إيران وبلال رحال من المملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد كابتن المنتخب ولاعب سلاح الايبيه عبدالعزيز الشطي ان جميع اللاعبين منتظمين في تنفيذ البرنامج التدريبي وهذا ما زاد من روح المنافسة الشريفة لإثبات النفس من أجل لفت نظر الأجهزة الفنية للمشاركة في بطولة غرب آسيا، مشيرا إلى ان منتخبات الكويت بأسلحتها الثلاث تعج بالنجوم في جميع الفئات مما يصعب على الجهاز الفني اختيار التشكيلة النهائية.

وأضاف الشطي ان ارتفاع مستوى المبارزين يصب في صالح المنتخبات مما يجعل لاعبي الكويت على موعد مع منصات التتويج في البطولة.

وشكر الشطي الاتحاد والهيئة العامة للرياضة على توفيرهما هذا المعسكر والذي يعم بالفائدة على اللاعبين واللعبة ويرفع من المستوى الفني، كما شكر رئيس الوفد وجميع الإداريين في المعسكر لتذليلهم كل الصعاب التي تواجه اللاعبين وتهيئة الأجواء المناسبة للتركيز في الجانب الفني، متمنيا كل التوفيق والنجاح في بطولة غرب آسيا.