البطلة بلسم ابتكرت برنامج «بطل بيننا» في صيف 2015

ينظم «بطل بيننا» في فترات مختلفة في السنة وعلى مدى 3 أعوام استطعنا تخريج 130 طفلاً من الجنسين

اختير في العام نفسه كأحد أفضل البرامج الرياضية في قارة آسيا ووثِق في فيلم وثائقي للقناة اليابانية العالمية NHK WORLD TV

«الكويت» يساهم في تنمية المجتمع وإثبات دوره الرائد كنادٍ رياضي واجتماعي وثقافي من خلال لجنة الرياضة والمجتمع

معسكر بطل بيننا يضم 20 طفلاً فقط وذلك لتفعيل جانب الجودة والاستثمار والتركيز الفعلي على تنمية قدراتهم بصورة أكبر

شيماء بن حسين: بلسم إنترناشونال تعتبر المؤسسة الرائدة في المنطقة

ينطلق الأحد المقبل ولمدة اسبوعين المعسكر الرياضي الإنمائي «بطل بيننا» Champion among us، وذلك في أكاديمية بطل بيننا في نادي الكويت، ويهدف المعسكر الرياضي الى خلق جيل من النجوم الصغار ليكونوا رياضيين بالملاعب ونجوما في مجتمعاتهم، ويقدم معسكر «بطل بيننا» مقدمة تدريبية لـ 8 رياضات أولمبية يعمل على تدريبها للأطفال مدربون دوليون وأبطال ونجوم سابقون وحاليون وذلك لخلق صورة القدوة لدى الطفل في المجال الرياضي والمجتمعي والرياضات هي المبارزة والسباحة والجمباز والقوس وكرة السلة وتنس الريشة والكراتيه والتايكوندو، بالاضافة الى تدريبات على الدفاع عن النفس واللياقة البدنية واليوغا والدراجات الهوائية، ويشتمل البرنامج ايضا على جانب الفنون والخياطة والثقافة العامة والاتيكيت والزراعة الى جانب دراسة عملية على مبادئ التغذية الصحية والاسعافات الأولية والرحلات الخارجية الثقافية والترفيهية.



ويدرب برنامج «بطل بيننا» الأطفال على التفاعل مع القضايا المجتمعية وصنع المبادرات وتمكين الآخرين من خلال ما يقدمونه من أفكار تساهم في تحسين واقع المجتمع الذي يعيشون فيه.



يركز برنامج بطل بيننا على الجودة في المقام الأول والاستثمار بالطفل من خلال تنمية مهاراته المختلفة، لذلك فإن البرنامج لا يسمح بانضمام أكثر من 20 طفلا في كل مرة ينظم فيها البرنامج، والبرنامج يقام يوميا لمدة اسبوعين في الفترة الصباحية من الساعة 9:30 صباحا الى الـ 3 عصرا.ويمارس الأطفال يوميا أنشطة مختلفة من الرياضة والفنون والثقافة العامة وتنمية المهارات الاجتماعية ويتكون لديهم معرفة شاملة تتناسب مع سنهم وقدراتهم مع تقدير الفروقات الفردية والاهتمامات الشخصية والميول الى جانب تنمية جانب احترام قدرات الجنس الآخر وتمكينهم للآخرين.



Not available at app store



«غير متوافر في الآب ستور» هي حملة عالمية انطلقت في العام 2014 من خلال ملصق استخدم لنشر ثقافة التفاعل الاجتماعي لأنشطة الأطفال اليومية كاللعب في الساحات المفتوحة والأنشطة الحركية في اشارة الى أهمية تفعيل مثل هذه الأنشطة الحياتية اليومية بعيدا عن الإلكترونيات وألعاب الكمبيوتر وعالم الانترنت الذي بات ظلا مرافقا للاطفال في تفاصيل حياتهم اليومية.



ويدعم برنامج «بطل بيننا» هذه الحملة من خلال تفعيل دور المهارات الاجتماعية لدى الاطفال وزيادة الجرعة الرياضية والحركية لديهم وتنمية مهارات الفنون واعطائهم الفرصة للابتعاد عن العالم الالكتروني وخوض تجارب عملية في حياتهم تفتح افق مختلفة وتنمي مهاراتهم، بالإضافة إلى دعم اتفاقية خصوصية الطفل وحمايته في المعسكر والذي لا ينشر يوميات الأطفال وصورهم إلا من خلال التقارير والتغطيات الرسمية سواء كانت تلفزيونية أو صحافية او من خلال المواقع الالكترونية الرسمية أيضا، لأن الطفل من حقه ان يمارس طفولته بالشكل الطبيعي وأنشطته المفضلة دون الضغط عليه من خلال استخدام صوره من غير اخذ موافقته وموافقة ولي أمره.



الاستدامة في «بطل بيننا»..



يعمل برنامج «بطل بيننا» ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة للعام 2030 وهي تشمل على 17 هدفا وتعتبر الرياضة الأداة الوحيدة التي تخدم الـ 17 هدفا من خلال تمكين المجتمعات والصحة ومكافحة الفقر والمساواة بين الجنسين والمحافظة على الموارد الطبيعية وبقية الأهداف.



ومنذ انطلاق برنامج «بطل بيننا»، ركزت البطلة بلسم الأيوب على الهدف الرئيسي وهو المساواة بين الجنسين عن طريق الرياضة، ليكون «بطل بيننا» برنامجا رياضيا يدعم الأطفال ويمكنهم لفهم قدراتهم المختلفة واحترام الجنس الآخر في المجال الرياضي دون اللجوء إلى التنمر الاجتماعي الذي يلاحق بعض الأطفال من الجنسين نتيجة ميولهم وهواياتهم المختلفة، ففي مجتمعاتنا العربية وأيضا في أجزاء مختلفة في العالم نجد الكثير من الأمثلة التي يتم فيها وصف على سبيل المثال الفتاة التي تحب ممارسة كرة القدم على انها فتاة خشنة أو الفتى الذي يحب ممارسة رياضة اليوغا أو الباليه على سبيل المثال انه فتى ناقص أو اقل خشونة من بقية أقرانه.



ففي الرياضة نحن نؤمن بأن الرياضة ليست مذكرا أو مؤنثا، الرياضة نشاط حركي للجميع ومن حق اي انسان ممارسة اي رياضة تتناسب مع ميوله وقدراته، ونحن نعمل من اجل نشر مفهوم Sport have no gender.



دعم نادي الكويت



يعتبر نادي الكويت النادي الرياضي الوحيد في المنطقة الذي يعمل كشريك استراتيجي في مشروع رياضي تنموي ذات ابعاد تخدم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واستخدام الرياضة كأداة لتمكين الأطفال في مجالات مختلفة عن طريق الرياضة، وأيضا فهو من جانب آخر قدم نموذجا رياضيا محترفا على مدى أكثر من 12 عاما مضت من خلال تمكين وتأهيل فرق البراعم والتعاون مع افضل المدربين والفريق الإداري للرياضات المختلفة التي يضمها نادي الكويت الرياضي.



وذكر نائب رئيس مجلس الإدارة خالد الغانم أنهم في نادي الكويت يفتخرون بشراكة ودعم مشروع «بطل بيننا» وأيضا دعم انشطة المجتمع المختلفة وفتح ابواب النادي للمجتمع ونشر الثقافة الرياضية، فالنادي مؤسسة رياضية ثقافية واجتماعية، ويجب الا نركز فيها فقط على الجانب التنافسي فقط، ولكن ايضا يجب ان نساهم في نشر المفهوم الرياضي الاجتماعي ومن خلال لجنة الرياضة والمجتمع وبالتعاون مع البطلة بلسم الأيوب، نحن نساهم في استخدام الرياضة كأداة لتمكين المجتمع ومكافحة الظواهر السلبية وتشجيع الفئات المختلفة على ممارسة الرياضة وللوعي الصحي أيضا.



وأضاف: نحرص على تحقيق أفضل النتائج كناد رياضي وصاحب كأس التفوق العام، ولكن أيضا تقع علينا مسؤولية نشر الوعي الرياضي في المجتمع، والبطلة بلسم الأيوب على مدى أعوام ساهمت في تحقيق هذه الأهداف التي وبكل تأكيد وسرور نساهم في دعمها وتحقيق الأهداف ونموذج بطل بيننا نفتخر به كونه تأسس وطبق في نادي الكويت الرياضي، ونحن نسعد بكل ما حققته البطلة بلسم الأيوب في هذا المجال.



بلسم الأيوب: «بطل بيننا» نتطلع من خلاله لتحقيق واقع الأبطال



قالت بلسم الأيوب: إنها تفتخر اليوم مع شريكتها شيماء بن حسين بمرور 3 سنوات على تأسيس مشروع «بطل بيننا» على نمو هذا البرنامج وتطوره وانضمام أبطال من رياضات مختلفة للتدريب فيه والاستثمار بالاطفال من خلال الرياضة، ولقد ساهم مشروع «بطل بيننا» على مدى 3 سنوات دعم فئات الاطفال المختلفة بالمجتمع ليس فقط من خلال المعسكر الرياضي، انما ايضا من خلال اشتراك أبطال برنامج «بطل بيننا» في تمكين الآخرين مثل مشاركتهم في تنظيم يوم رياضي لاطفال السكر ومشاركتهم في برنامج رياض في مناسبات وطنية واجتماعية بالإضافة الى تنظيمهم لبطولات صغيرة لفرق البراعم في نادي الكويت الرياضي.



وأضافت: اتقدم بالشكر الجزيل لنادي الكويت ومجلس إدارته ونائب رئيس مجلس الإدارة خالد الغانم بالإضافة الى مدير الكاراتيه الكابتن محمد الجاسم والمدربين الدوليين في نادي الكويت والمدربين المشاركين مثل البطلة ايمان الكوت والبطل نواف الهندال والمدرب الدولي أحمد خطاب والمشاركين معنا من مجال الصحة والفنون والثقافة العامة.



وتابعت: أنا فخورة اليوم لأني اعمل مع أشخاص رائعين يدعمون «بطل بيننا» بكل قدراتهم ويؤمنون فيه كبرنامج حقيقي للاستثمار بالأطفال من خلال الرياضة، واشكر مكتب الأمم المتحدة في الكويت ومتابعتهم لمشروع «بطل بيننا» بالاضافة الى رئيس الهيئة العامة للرياضة الشيخ أحمد المنصور ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، فالدعم حتى وان كان معنويا فإن ذلك لا يعني التقصير، فنحن نتطلع للتعاون والشراكات في المستقبل، وما زلنا نعمل من أجل تطوير مشروع «بطل بيننا» ليكون من المشاريع الرائدة على مستوى العالم قريبا.