مبارك الخالدي

تتجه اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد الكرة إلى السماح لإدارة النادي العربي بقيد وتسجيل اللاعبين لكل المراحل السنية استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل، وكانت إدارة العربي قد تلقت مؤخرا كتابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يترك له الحرية بتسجيل وقيد اللاعبين، مشددا في الوقت نفسه على أن سريان العقوبة الخاصة بشكوى المحترفين السابقين لن تسري إلا بعودة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ د.طلال الفهد، وعليه بادر رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة فواز الحساوي بمخاطبة «فيفا» للتأكد من قانونية القرار، إذ سبق للجنة المؤقتة منع العربي من تسجيل اللاعبين بداعي الحظر الدولي.

وكان عدد من لاعبي الأخضر المحترفين قد تقدموا بشكاوى إلى «فيفا» بداعي عدم الحصول على مستحقاتهم المالية، اذ صدرت العقوبة بحظر النادي قيد وتسجيل لاعبين لفترتين.

وكان أمين السر العام بالنادي عبدالرزاق المضف قال عبر حسابه الخاص في تويتر «خبر سعيد للعربي خلال أيام» في إشارة واضحة الى قدرة النادي على تسجيل وقيد اللاعبين.

كما أجرى المضف اتصالا امس برئيس بعثة الأخضر في مصر خليل البلام، حيث اطمأن من خلاله على حسن سير المعسكر وسلامة اللاعبين، مشيرا إلى أن التدريبات ستتواصل حتى موعد تحديد المباريات الودية التي سترتقي بمستوى الفريق.

القلاف يتراجع

وفي البيت الأخضر علمت «الأنباء» أن حارس المرمى حميد القلاف أبدى تراجعا عن مطالبته المالية السابقة إذ اكتفى اللاعب بـ 10 آلاف عرضتها عليه إدارة النادي على أن يتم ذلك خلال خمس دفعات لكن القلاف يصر على دفع المبلغ بالكامل كشرط للعودة مجددا إلى الفريق.