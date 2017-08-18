القاهرة - سامي عبد الفتاح

تحدث المدير الفني لفريق العربي لكرة القدم محمد ابراهيم إلى جريدة «الأنباء» في معسكر الفريق بمدينة 6 اكتوبر، حيث أكد ان المعسكر على خير مايرام وان اللاعبين يبدون حماسة كبيرة في التدريبات، وسط اجواء طيبة ومشجعة على بذل الجهد، وأن التدريبات في المرحلة الحالية تتراوح بين الإعداد البدني والفني، حتى يكون الفريق جاهزا لانطلاق مسابقة الدوري بأحسن مستوى.

وأكد المنسق الإعلامي للفريق مشعل العبكل، أن العربي سيخوض ما بين 3 و 4 مباريات تجريبية خلال فترة المعسكر التي تستمر اسبوعين، وستكون اولى هذه المباريات غدا في ملعب دريم او ملعب الهدف وفي الغالب ستكون مع فريق وادي دجلة الذي يقوده هاني رمزي، كما ان هناك اتصالات للعب مباراة أخرى مع المقاصة.

وتجري التدريبات اليومية على فترتين في الثامنة صباحا والرابعة عصرا، والجميع يشعر بالارتياح في فندق الإقامة، وتبذل الإدارة جهودا لنقل التدريبات الى ملعب الهدف التابع للاتحاد المصري لكرة القدم، والقريب من فندق الاقامة، بسبب الزحام الموجود على ملعب دريم من فرق كويتية وإماراتية أخرى.

ويتابع ابراهيم تدريبات فريق تحت 19 سنة لتصعيد بعض لاعبيه المميزين الى الفريق الأول، ويرأس بعثة العربي نائب رئيس جهاز الكرة خليل البلام.