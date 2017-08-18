عبدالعزيز جاسم

تعاقد الفريق الأول لكرة القدم في نادي كاظمة مع البرازيليين المدافع جورجي فيليبي (28 عاما) ولاعب الوسط جوليانو فرنانديز (31 عام) والذي يحمل جنسية تيمور الشرقية وبالتالي سيشارك كلاعب آسيوي، وبذلك ينهي البرتقالي تعاقداته بعد أن سبق وأن جدد للمدافع البرازيلي أليكس ليما ثم تعاقد مع مواطنه المهاجم فيليبي ألفيس الذي سيصل صباح اليوم لمعسكر الفريق في تركيا على أن يدخل التدريبات المسائية مع باقي اللاعبين.

ويشارك المدافع فيليبي حاليا مع فريقه مادوريرا البرازيلي، بينما يتواجد مع فريقه الماليزي سلنغور، ومن المتوقع أن ينضم اللاعبان لتدريبات الفريق خلال اليومين المقبلين ولن تكون هناك فترة تجربة بعد أن اتفق الطرفان على جميع الأمور المتعلقة بالتعاقد لاقتناع المدرب البرتغالي توني أوليفيرا بمستواهما وبذلك يكون رباعي محترفي البرتقالي «برازيلي» إلا أن فرنانديز سيسجل كآسيوي بسبب لوائح لجنة المسابقات في اتحاد الكرة التي تسمح بتسجيل 3 محترفين ولاعب آسيوي وبالتالي لن يسجل فرنانديز كلاعب برازيلي.