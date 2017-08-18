وصل مساء امس المهاجم البرازيلي تياغو بيريرا داسيلفا (تياغو اوروبو 23 سنة) للانضمــام إلى معسكر الفريق الأول لكرة القــدم بنـــادي القادسية في مدينــة إسطنبول التركية للدخول في تدريبات الأصفر للوقوف على مستـــواه من قبل الجهاز الفنــي تمهيــدا لضمــه لصفوف الفريق في حــال لاقت تجربته النجــاح، وذلك بعد تعثــر قـدوم العاجي محمــد الشيخ توريـــه بسبب عدم اكتمـال الإجـــراءات الأمنيــة في بلاده.

وفي نفس السياق، منح الجهاز الفني بقيادة الكرواتي داليبور ستاركفيتش راحة للاعبين من تدريبات صباح أمس على أن يستأنف الفريق تدريباته المسائية التي سيغيب عنها اللاعبان عبدالعزيز المشعان وأحمد الزنكي حيث شعر الأول بآلام في القدم يحتاج معها الى راحة لمدة 3 أيــام فيمــا يحتاج الثاني إلى أسبوع ليعاود الدخول في التدريبــات نظير شعوره بآلام في عضلة الفخذ.

وكان الأصفر قد تعادل سلبيا أمس في المناورة الودية التي جمعته بفريق الجامعة الأفريقية في إسطنبول حيث حفلت المناورة بالندية والإثارة وأضاع مهاجمو الزعيم العديد من الفرص المحققة التي سنحت لهم خلال المناورة التي اشرك فيه الجهاز الفني جميع اللاعبين على مدار الشوطين.

بدوره، فقد أبدى كابتن الفريق صالح الشيخ ارتياحه وجميع زملائه اللاعبين من سير المعسكر، متمنيا الاستفادة منه على الشكل الأمثل وأن يحقق النجاح المنشود خاصة ان جميع اللاعبين يطمحون الى الدخول في غمار الموسم الجديد لتحقيق آمال وتطلعات جماهير القلعة الصفراء المحبة والوفية، شاكرا كل الأجهزة القائمة على الفريق لما يبذلون من عمل ومجهود وافر في سبيل إنجاح المعسكر التدريبي.

وكان الأصفر قد تعادل سلبا مع فريق الجامعة الأفريقية في أولى مبارياته الودية.

برافو المركز الإعلامي

ما يقوم به المركز الإعلامي بنادي القادسية وكذلك المنسق الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم في القادسية زياد الشطي من جهد كبير بنقل أحداث المعسكر أول بأول أمر يستحق الإشادة والتقدير كما أن إيفاد ممثل من قبل المركز الإعلامي تجربة مميزة أتت بثمارها سريعا بعد توفير الصور والأخبار بمشاركة فعالة من قبل الشطي لجميع الصحف والجمهور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

المطوع لن يلتحق بالمعسكرناصر العنزي

لن يتمكن نجم القادسية بدر المطوع من الالتحاق في معسكر فريقه المقام حاليا في تركيا بسبب ظروف خاصة لم يعلن عنها، وكان المطوع قد اعتذر من عدم السفر مع الفريق على أن يلتحق بهم بعد ذلك وبذلك سيغيب عن استعدادات فريقه في مرحلة مهمة قبل انطلاقة الموسم.

ومن المتوقع ان يغيب المطوع عن مباراة السوبر التي ستجمع القادسية والكويت في السابع من سبتمبر المقبل، وينتظر ان يجري المطوع تدريباته في الكويت لكنه على اي حال لن يكون ضمن حسابات المدرب داليبور في التشكيلة الأساسية للأصفر في دوري الدرجة الممتازة حتى وصوله الى الجاهزية اللياقية الكاملة.

وتشهد مسابقة دوري الدرجة الممتازة صراعا بين فرق المنافسة وذلك بعد تقسيم الفرق إلى درجتين ممتازة وأولى.