مبارك الخالدي

قال المنسق الإعلامي للفريق الأول لكره القدم بنادي الكويت عمر الزامل إن مجلس إدارة النادي وأعضاء الجهازين الفني والإداري قرروا منذ وضع البرنامج الإعدادي للفريق حظر الإعلان أو النشر بشأن المباريات الودية التي يخوضها الفريق في معسكره المقام في تركيا.

وأوضح الزامل لـ «الأنباء» أن هذا القرار يأتي للحفاظ على سرية تدريبات الفريق استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل وفي مقدمتها مواجهة السوبر أمام القادسية 7 سبتمبر المقبل، وضمان نجاح معسكر الفريق المقام في ازميت التركي.

وأضاف: منذ قدوم الفريق إلى تركيا أتم 8 حصص تدريبية شاملة بقياده المدرب الأردني عبدالله بوزمع، اذ تم الارتقاء تدريجيا بالجوانب الفنية والتكتيكية للاعبين، لافتا إلى أن معدلات اللياقة البدني للاعبي الأبيض في ارتفاع بشكل ملحوظ وبمعدلات كبيرة.

وقال: سيشهد الأسبوع الجاري ختام المعسكر حيث من المقرر أن يركز الجهاز الفني على التدريبات الخاصة بالمهاجمين والمدافعين لتنفيذ الجمل الفنية المراد تطبيقها في المباريات المقبلة.

وأوضح الزامل أن الجهاز الفني يشدد على ضرورة تجنب الالتحام في التدريبات للابتعاد عن الإصابات خصوصا في هذا التوقيت، مشيرا إلى أن الجهاز الطبي وضع برنامجا إعداديا للتقوية والتأهيل للاعب سامي الصانع العائد من عملية جراحية في برشلونة.