القاهرة - سامي عبدالفتاح

خسر النصر أولى ودياته أمام الأسيوطي المصري 1-3 في معسكره المقام حاليا في مدينة 6 أكتوبر بمصر، ومن المنتظر ان يلعب العنابي مباراة تجريبية اخرى مع وادي دجلة 22 الجاري.

وقال مدير الفريق فيصل العدواني، ان التجربة مع الأسيوطي كانت مهمة جدا، بغض النظر عن النتيجة، لأنها مباراة تجريبية، تتم فيها تجربة كل اللاعبين وخطط اللعب المختلفة، مؤكد ان التجربة المقبلة ستكون افضل خاصة انها مع فريق كبير.

واحتفل لاعبو الفريق وأعضاء الجهازين الفني والإداري بعيد ميلاد اللاعب خالد شامان بالمعسكر.