غادر وفد حكام اتحاد الكرة إلى العاصمة الأذربيجانية باكو للدخول في معسكر تدريبي مغلق يستمر حتى السابع من شهر سبتمبر المقبل استعدادا للموسم الرياضي المقبل 2017-2018.

وحرص الأمين العام لاتحاد الكرة د.محمد خليل على الحضور قبل مغادرة الوفد.

وتهدف اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد إلى الوصول بالحكام لأفضل مستوى فني وبدني ممكن، من أجل الظهور بالمستوى اللائق في الموسم المقبل.

ويخضع الحكام الـ50 خلال المعسكر لتدريبات اللياقية البدنية من أجل الارتقاء بمعدل لياقتهم البدنية قبل انطلاق الموسم، وكذلك لمحاضرات نظرية سيطلعون خلالها على التعديلات الجديدة التي طرأت على قوانين كرة القدم مؤخرا، ومن ثم تطبيقها عمليا من خلال التدريبات الفنية.

وتقرر عودة ستة حكام يوم الخامس من شهر سبتمبر المقبل، والذين سيقع عليهم الاختيار لإدارة مواجهة السوبر بين الكويت والقادسية في السابع منه.

مغادرة البراعم

من جهة اخرى، غادر وفد منتخبي البراعم لكرة القدم مواليد 2004 و2005 إلى مدينة فسيندروف بالنمسا، وذلك من أجل الدخول هناك في معسكر تدريبي مغلق يستمر حتى يوم السابع من شهر سبتمبر المقبل، استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

وتواجد في مطار الكويت الدولي قبل مغادرة الوفد الأمين العام لاتحاد الكرة د.محمد خليل الذي أعرب عن أمنيته بأن يحقق المعسكر الأهداف المرجوة منه، مؤكدا للاعبين أنهم مستقبل الكرة الكويتية لاسيما أن هناك عددا كبيرا من المواهب الرائعة التي ينتظرها مستقبل رائع.

ودشن المنتخبان تدريباتهما في المعسكر أمس بحضور جميع اللاعبين، حيث يضم منتخب مواليد 2004 الذي يدربه طارق الخليفي 30 لاعبا، فيما يضم منتخب مواليد 2005 الذي يدربه إبراهيم عبيد 30 لاعبا أيضا.

ويسعى القائمون على المنتخبين إلى الارتقاء بمستوى اللاعبين فنيا وبدنيا ومنحهم الفرصة كاملة من خلال توفير الاحتكاك الجيد عبر المباريات الودية التي سيخوضها المنتخبان في المعسكر مع فرق أوروبية جيدة المستوى تضم مواهب واعدة.