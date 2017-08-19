أحمد السلامي

كثف الفريق الأول لكرة القدم بنادي خيطان تدريباته اليومية على فترتين صباحية ومسائية بقيادة المدرب الوطني محمد الأنصاري خلال المعسكر التدريبي المقام حاليا في تونس استعدادا لمنافسات الموسم الجديد، وكانت بعثة الفريق قد وصلت قبل يومين إلى مقر إقامتها في تونس، ويقوم البرنامج الإعدادي الذي اشرف على وضعه المدرب الوطني محمد الأنصاري على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبي الفريق بشكل كامل والوصول بهم إلى أفضل مستوى، أما في جزئه الثاني فيتركز على تطوير المستويات الفنية للاعبين والتي تهدف إلى تدريبهم على الخطط المتكاملة التي سيتم اعتمادها لخوض منافسات الموسم الجديد، بحيث يمكن للجهاز الفني توظيف اللاعبين بالصورة المطلوبة ووفق الإمكانيات المتوافرة.

وقسمت التدريبات على فترتين صباحية وأخري مسائية، ففي الفترة الصباحية يتم التركيز على تدريبات رفع اللياقة البدنية وتقوية العضلات والسباحة، أما في الفترة المسائية فيتم التركيز على الجانب الفني والتكتيكي.

ويتطلع الجهازان الفني والإداري إلى تحسين مستوى أداء اللاعبين الذين سيشاركون في مباريات تجريبية مع فرق تونسية بهدف إكسابهم المزيد من الخبرات ومنح اللاعبين الفرصة الكاملة في إثبات كفاءتهم وقدرتهم على تمثيل الفريق بصورة إيجابية.