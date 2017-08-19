مبارك الخالدي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي عصر اليوم أول لقاءاته التجريبية ضمن معسكره التدريبي المقام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك عندما يواجه فريق جينيس وهو احد فرق دوري الدرجة الثانية المصري ويعتبر اللقاء هو التجربة الأولى للأخضر منذ انطلاق استعداداته للموسم المقبل.

ويسعى المدرب الوطني للعربي محمد إبراهيم إلى الوقوف على جاهزية لاعبيه سواء من الناحية الفنية أو البدنية وقياس المعدلات البدنية للاعبي الفريق خلال المواجهة، وذلك لتجهيز البرامج التدريبية للاعبين خلال الفترة المقبلة من المعسكر الذي سيشهد إقامة لقاءات اخرى يجري التجهيز لها خلال الفترة الحالية. وكان الأخضر قد واصل تدريباته اليومية خلال الأيام السابقة وصولا إلى مران يوم امس الذي تواصل خلاله تركيز الجهاز الفني على التدرج في زيادة الأحمال البدنية للاعبين مع إقامة بعض التدريبات الفنية من خلال التقسيمات المصغرة.

دخول كيتا

وتسود الأجواء الإيجابية معسكر الأخضر أجواء إيجابية بعد دخول العاجي ابراهيما كيتا إلى التدريبات الجماعية بعد شفائه من الوعكة الصحية في ظل قيام الجميع بأعماله وفقا لتخصصه وحرص الجميع على إنجاز مهامه بالشكل الأفضل خاصة اللاعبين الذين يبدون التزاما تاما سواء بالتعليمات الفنية أو الإدارية.

إبراهيم يشيد

أشاد المدرب محمد إبراهيم بالروح العالية للاعبي الأخضر وبالالتزام الذي أبداه اللاعبون، مشيرا إلى أهمية المباريات الودية في رفع المستوى البدني والفني للاعبين.

وكان مسؤولو بعثة الفريق في معسكرهم بالقاهرة اتفقوا على اللعب وديا مع فريق وادي دجلة بقيادة هاني رمزي بعد غد الاثنين بملعب دريم أو ملعب الهدف. ويخطط إبراهيم لخوض مواجهة ثانية مع المقاصة، وصيف الدوري المصري. وقال إبراهيم: إن هذه التجارب القوية سوف تساهم في رفع المستوى الفني والبدني لفريق العربي، اذ لابد من اللعب مع الفرق القوية لتحقيق اكبر فائدة ممكنة.