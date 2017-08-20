يصل صباح اليوم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية بدر المطوع الى مدينة اسطنبول التركية للانضمام الى المعسكر التدريبي الذي يستمر إلى الـ 29 من الشهر الجاري.

وأوضح مدير الفريق عبدالله الحقان أن تدريبات «الأصفر» متواصلة على فترتين صباحية ومسائية حيث يعمد الجهاز الفني كل يومين الى منح اللاعبين راحة لاحدى الفترات الصباحية خشية إصابتهم بالاعياء أو الإصابات نتيجة التدريبات المتواصلة، مشيرا إلى ان تدريبات أمس شهدت دخول اللاعب عبدالعزيز المشعان بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به أخيرا، فيما لا يزال أحمد الظفيري يواصل تدريبات لياقية مكثفة للتقوية، في الوقت الذي تشافى فيه المدافع عبدالرحمن العنزي بعد تعرضه لالتهاب بسيط في عينيه قامت على اثره إدارة الوفد بمرافقته الى احد المستشفيات وتلقى العلاج اللازم، مؤكدا أن جميع اللاعبين بخير وصحة جيدة.

وأضاف الحقان أن المعسكر تسوده أجواء المحبة والأسرة الواحدة بين اللاعبين ومختلف الأجهزة القائمة على الفريق فضلا عن روح الاثارة والتنافس والتحدي في المناورات والتقسيمات وهي الروح التي يحاول الجهاز الاداري على توطيدها وتجسيدها بين اللاعبين خاصة ان الأصفر الذي يتربع على زعامة الكرة الكويتية على أبواب موسم تنافسي كروي جديد، يتطلب مزيدا من الجهد والعمل والعطاء، ويسعى القادسية من خلاله الى تحقيق آمال وتطلعات جماهيره العاشقة والمحبة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات.

وأشاد المركز الاعلامي بالنادي بما يقدمه موفد المركز محمد عوض من جهود استثنائية وعمل دؤوب وتزويد المركز، ومن ثم كل الجهات والوسائل الاعلامية وجماهير الأصفر بوقائع وأحداث المعسكر أولا بأول وقيامه بالدور المنوط به طيلة أيام المعسكر.