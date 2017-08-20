يستعد منتخبنا لهوكي الجليد للسيدات للمشاركة في بطولة بانكوك الدولية للعبة التي تنطلق في تايلند 30 أكتوبر المقبل وتعد المشاركة الدولية الكويتية الأولى عقب تشكيل المنتخب من قبل نادي الألعاب الشتوية بمشاركة عدد كبير من اللاعبات وبإدارة نسائية.

وقال رئيس النادي فهيد العجمي لـ «كونا» من التشيك إن المنتخب يقيم حاليا معسكرا تدريبيا هناك لمدة ثلاثة أسابيع يجري خلالها عدة مباريات تجريبية مع فرق نسائية تشيكية.

وأضاف أن الإدارة الفنية للفريق ستستثمر المعسكر لتطوير اللياقة البدنية للاعبات لتجهيزهن بأفضل صورة للمشاركة في استحقاقهن الأهم في مسيرتهن الرياضية. وأوضح العجمي الذي يرأس الوفد المشارك في المعسكر أنه تلمس إصرارا وعزيمة قوية من اللاعبات لتطوير مستوياتهن الفنية وتحسين حالتهن البدنية لتشريف الرياضة الكويتية النسائية في هذه البطولة القوية التي ستشهد مشاركة عدد من المنتخبات الآسيوية والعالمية القوية.