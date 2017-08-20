الدوسري يشيد بدور الهيئة في دعم معسكرات الأندية

أحمد السلامي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية نشاطه التدريبي بمواجهة اليرموك وديا في لقاء انتهى لمصلحة «السماوي» 3 ـ 1 وسجل أهداف السماوي زهير أوشن هدفا وفهد الرشيدي هدفين، وذلك ضمن خطة الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز حمادة في إعادة ترتيب أوراق الفريق للموسم الجديد.

ويغادر اليوم وفد السالمية برئاسة نائب رئيس جهاز الكرة محمد البريكي بمعية الجهازين الإداري والفني واللاعبين، حيث يستمر المعسكر لمدة 14 يوما يخوض خلالها الفريق 4 مباريات تجريبية مع فرق مصرية، وذلك لمنح الجهاز الفني الفرصة الكاملة في إعادة ترتيب أوراق الفريق وتأهيل اللاعبين واختبارهم وفتح المجال أمامهم لإثبات وجودهم ليكونوا ضمن التشكيلة الأساسية.

وسيشارك مع الوفد كل اللاعبين المحليين باستثناء خالد الرشيدي وغازي القهيدي المنقطعين عن حضور التدريبات، كما سيلتحق بدر السماك مع الوفد بعد يومين حيث ينهي بعض الترتيبات الخاصة في جهة عمله، فيما سيتواجد المحترفون الأربعة الذين تم التعاقد معهم وهم كل من السوري أحمد ديب والأردني عدي الصيفي والمغربي زهير أوشن والكاميروني روجيه والذين سيعمل الجهاز الفني على تهيئة الظروف الصحية المناسبة لهم جميعا للانسجام مع بعضهم الآخر.

ومن المفترض أن يستمر تواجد رئيس الوفد محمد البريكي في القاهرة حتى بعد انتهاء فترة المعسكر، حيث سيرأس وفد فريق تحت 19 سنة الذي سيعسكر هناك ابتداء من 4 الشهر المقبل لمدة أسبوعين استعدادا لمنافسات الموسم الجديد والذي سيخوض من خلاله عددا من المباريات التجريبية.

من جهته، ثمن أمين السر المساعد بنادي السالمية عثمان الدوسري الدور الكبير الذي لعبه نائب مدير عام هيئة الرياضة للشؤون الرياضية د.حمود فليطح ونائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية د.جاسم الهويدي في دعم الأندية الرياضية بتوفير معسكرات تدريبية خارجية لمختلف الفرق والمساهمة بشكل فعال في تطوير النشاط المحلي وفق أفضل الإمكانيات المتوافرة، إضافة إلى تسهيل الإجراءات وتذليل الصعاب وتهيئة الأجواء الصحية المناسبة لضمان تحقيق النجاح المنشود.

وأضاف: الهيئة عملت على دعم الأندية كلها دون أن تفرق ما بين ناد وآخر، وقامت بدور كبير خلال الفترة الماضية في توفير شتى أنواع الدعم المادي والمعنوي وعملت على بناء جسور التعاون بهدف تطوير الوضع الرياضي والنهوض به والوصول إلى أفضل المستويات وهذا الأمر ليس بغريب.