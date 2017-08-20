استهل وفد حكام اتحاد الكرة تدريباته في معسكره التدريبي بالعاصمة الأذربيجانية باكو، وذلك استعدادا للموسم الرياضي المقبل.

ويخضع الحكام الـ 50 المشاركون في المعسكر للتدريبات اليومية على فترتين، الأول تجرى من الساعة 7 إلى 8.30 صباحا، وتعقبها محاضرة فنية عن التغييرات التي طرأت مؤخرا على قوانين اللعبة، والثانية من الساعة 6 إلى 7.30 مساء.

وأشاد رئيس الوفد ونائب رئيس لجنة الحكام عارف أبل بأجواء المعسكر، مضيفا أن الأمور تسير على خير ما يرام سواء فيما يحصل اثناء التدريبات البدنية أو المحاضرات الفنية، بالإضافة إلى الإقامة والتنقل من الفندق إلى ستاد باكو الدولي الذي تجرى عليه التدريبات.

ووجه أبل الشكر إلى مسؤولي الهيئة العامة للرياضة واللجنة الانتقالية المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد على إقامة هذا المعسكر النموذجي والذي سيكون له مردود إيجابي على مستوى الحكام في الموسم المقبل بدنيا وفنيا.