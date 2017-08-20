يعقوب العوضي

يعود الى البلاد غدا وفد منتخبنا الوطني لكرة اليد للناشئين بعد ان انهى معسكره التدريبي في المجر واحرز المركز الثاني في بطولة «سيلي كب» الودية والتي شارك فيها كل من المجر، المانيا، رومانيا، بلجيكا، النرويج وكرواتيا بهدف إعداد النشء والوصول بهم الى مستويات افضل.

وكان المنتخب قد غادر الى المجر للاستعداد لبطولة الدوري العام للشباب (تحت 19 سنة) والذي سيشارك فيه ابتداء من الموسم المقبل.

وفي اطار متصل كشفت التقارير الطبية عن سلامة الحالة البدنية لجميع اللاعبين اذ لا يعاني اي منهم من اي اصابات مؤثرة حيث يقوم الجهاز الطبي بعمل ممتاز كما ان اللياقة البدنية للاعبين في ارتفاع مستمر كما أوضح الجهاز الفني قبيل سفر الفريق الى المعسكر التدريبي.