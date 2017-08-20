القاهرة - سامي عبد الفتاح

اقتربت ادارة النادي العربي من الاتفاق على اللعب مع الزمالك، في ختام المباريات التجريبية لفريق الكرة بمعسكره في القاهرة، وستقام المباراة في ملعب الدفاع الجوي، ورحب المدرب محمد ابراهيم باللعب مع الفريق الزملكاوي وفي حالة الاتفاق النهائي مع الزمالك سيتم الاعتذار عن عدم خوض مباراة المقاصة، التي كان محددا لها ان تكون في ختام المعسكر.

ويلعب العربي غدا ثاني مبارياته التجريبية امام وادي دجلة في ملعب الدفاع الجوي بمنطقة القاهرة الجديدة.

ووصف ابراهيم تجربة الأمس امام جينيس الذي يلعب في القسم الثالث، بانها تجربة بسيطة لضبط ايقاع الفريق من الناحية التكتيكية قبل التجارب الكبيرة، كما الغى ابراهيم تدريبات الامس الصباحية مكتفيا بالمباراة التي شارك فيها كل لاعبي الفريق تقريبا.

ويخوض «الاخضر» ثاني لقاءاته التجريبية امام وادي دجلة المنافس بالدوري الممتاز المصري في السابعة مساء غد الاثنين على ملعب الاخير، على ان يعقب ذلك اقامة مباراة ثالثة مع فريق مصر المقاصة المصري مساء الاربعاء.

ويعتبر لقاء وادي دجلة هو ثاني مواجهات العربي التجريبية ضمن معسكره الحالي، حيث كان الفريق قد خاض امس مباراته الاولى امام فريق جينيس احد فرق الدرجة الثانية المصرية.

التدريبات متواصلة

الى ذلك، يواصل الاخضر تدريباته اليومية صباحا ومساء اليوم تحت قيادة المدرب ابراهيم الذي سيسعى خلال الحصة التدريبية اليوم الى الوقوف على الاخطاء التي وقع فيها اللاعبون في المباراة الاولى امام جينيس ومن ثم معالجتها قبل خوض اللقاء الثاني.

كما ينتظر ان يواصل ابراهيم الدفع بكافة لاعبي الفريق بالإضافة الى امكانية اتاحة الفرصة امام بعض لاعبي فريق تحت 19 سنة حال استدعى الامر.

وكانت تدريبات العربي الاخيرة قد شهدت عودة الثنائي ابراهيما كيتا واحمد الصراف اللذين غابا في ايام سابقة بسبب تعرضهما لوعكة صحية.

كما انتظم في التدريبات اليومية مهاجم الفريق حسين الموسوي الذي تخلف عن المغادرة مع وفد الاخضر في يومه الاول بالمعسكر.

فريق الشباب في تجربة ودية

وفي سياق متصل، يخوض فريق (تحت 19 سنة) لقاء تجريبيا آخر عندما يلتقي احد الفرق المصرية في معسكره الحالي، حيث يقيم الفريق في فندق موفنبيك، بينما يقيم الفريق الاول في فندق هيلتون بالعاصمة المصرية.

ويتطلع مدرب تحت 19 سنة ياسر زكريا الى الوقــوف على مستويات لاعبيه واعدادهـــم بالشكل المطلوب للمنافســة بقــوة على لقب دوري فئة الشباب الذي اظهر فيـــه «الاخضر» مستويات مميـــزة في الموسم الماضي.