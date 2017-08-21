المضف يثمّن دور اللجنة المؤقتة بالسماح بقيد اللاعبين

مبارك الخالدي

أعلن أمين السر العام بالنادي العربي عبدالرزاق المضف أن إدارة النادي تلقت رسميا يوم امس موافقة اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة بالسماح للأخضر بقيد وتسجيل لاعبين محليين لجميع الفئات وكذلك المحترفين للفريق الأول، وذلك بحسب اللوائح والنظم.

وثمن المضف موقف رئيس وأعضاء اللجنة المؤقتة، وقال: نثمن بكل تقدير موقف رئيس وأعضاء اللجنة على تفهم موقف النادي وكذلك الدور الإيجابي للجنة تجاه العربي وكانت اللجنة المؤقتة قد خاطبت الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للوقوف على رأيهم القانوني حول تطبيق عقوبة الحرمان المفروضة على النادي لكن الفيفا لم يرد على كتاب اللجنة التي قررت بعد دراسة الكتاب المقدم من إدارة النادي العربي المتضمن السماح لإدارة النادي بقيد وتسجيل اللاعبين.

معسكر 6 أكتوبر

وفي معسكر الفريق الأول لكرة القدم في مدينة 6 أكتوبر في مصر، يخوض العربي عصر اليوم ثاني لقاءاته التجريبية عندما يلتقي فريق وادي دجلة المنافس بالدوري المصري الممتاز على ملعبه وذلك ضمن المعسكر التدريبي للأخضر المقام حاليا في العاصمة المصرية القاهرة في إطار تحضيراته للموسم الجديد تحت قيادة المدرب الوطني محمد ابراهيم وجهازه المعاون.

وكان الأخضر قد فاز في لقائه الأول على فريق جينيس احد فرق دوري الدرجة الثانية 3-1سجل الأهداف كل من عبدالعزيز العوضي، وحمد العنزي وعلي مقصيد، في تجربة مفيدة للفريق قام خلالها المدرب بالدفع بـ 19 لاعبا على مدار شوطي المواجهة اذ بدأ اللقاء بتشكيل مكون من سلمان عبدالغفور وجمعة العنزي، وعبدالعزيز أسامة وعبدالله البلوشي، وعيسى وليد، وخلف احمد خلف وزيد زكريا ومشاري الكندري وعبدالمحسن التركماني واحمد يونس وعبدالعزيز العوضي، فيما دفع المدرب إبراهيم بتشكيلة اخرى في الشوط الثاني ضمت كلا من علي جراغ واحمد إبراهيم وعيسى وليد وأحمد مالك ومحمد فريح وعلي مقصيد وطلال نايف وعلي أحمد خلف وبدر طارق وحمد العنزي ومتعب السلامة.

ومن المنتظر أن يواصل اليوم إبراهيم تجربة المزيد من العناصر في مواجهة وادي دجلة التي ستكون أقوى في ظل المستويات المميزة التي يتمتع بها الفريق المصري وما يضمه من عناصر حققت نتائج مميزة بالدوري الممتاز المصري.

إلى ذلك، غاب العاجي ابراهيما كيتا عن المواجهة السابقة بعد أن عاودته الوعكة الصحية التي ألزمته الفراش بسبب تغيير الأجواء عند وصوله إلى العاصمة المصرية، بينما لم تشهد الصفوف غيابات أخرى.

شباب الأخضر يتخطى الجونة

وفي إطار البرنامج الإعدادي لفريق تحت 19 سنة، تمكن شباب الأخضر فريق تحت 19 سنة من الفوز على شباب فريق الجونة 4-1 واحرز أهداف العربي كل من: محمد الموسوي، حسن فحص، احمد الحديدي، ومحمد المهلي.

وقدم الفريق مستوى مميزا بقيادة المدرب الوطني ياسر زكريا، كما حرص مساعد مدرب الفريق الأول فاضل مطر على حضور مباراة الفريق للوقوف على مستويات لاعبيه بتوصية من المدرب محمد ابراهيم.

ومن المفترض أن يخوض الأخضر لقاء ثالثا أمام فريق مصر المقاصة المصري نهاية الأسبوع الجاري ضمن خطة المعسكر التدريبي.

الشريدة في زيارة للأخضر

قام رئيس جهاز الكرة بنادي النصر خالد الشريدة بزيارة معسكر العربي، وكان في استقباله رئيس وفد العربي في القاهرة خليل البلام والمدرب محمد ابراهيم وقام الشريدة بتبادل الحديث مع مسؤولي الأخضر والاطمئنان على سير المعسكر متمنيا للجميع التوفيق في الموسم الجديد.