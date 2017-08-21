مبارك الخالدي

وجه مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت عبدالله بوزمع بمضاعفه الأحمال التدريبية للفريق للفترة المتبقية على معسكر الفريق في مدينة ازميت التركية، وأجرى الأبيض ليوم امس حصتين مكثفتين تميزت الأولى منهما بالجري والتدرب في صالة الحديد المتنوعة الأغراض بهدف زيادة معدلات التقوية والمرونة وبانتهاء يوم امس ينهي الجهاز الفني واللاعبون 12 حصة تدريبية متنوعة نجحت في الارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للاعبين.

ومن المقرر ان يباشر الجهاز الفني الأيام المقبلة سلسلة من التجارب على خطط متنوعة خاصة بالجوانب التكتيكية والفنية تتناوب على تنفيذها مجاميع مختلفة من اللاعبين تختص في التعامل مع الحالات الهجومية والدفاعية.

الجدير بالذكر ان الكويت يستعد لمواجه القادسية 7 المقبل في كأس السوبر إيذانا في افتتاح الموسم الجديد إذ يأمل الجهازان الفني والإداري الحفاظ على رباعية الفريق التاريخية التي حققها الموسم الماضي.