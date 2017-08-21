أحمد السلامي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي خيطان في الخامسة والنصف من مساء اليوم أولى مبارياته الودية أمام فريق النجم الساحلي التونسي وذلك بناء على البرنامج التدريبي المعتمد من قبل مجلس الإدارة لإعداد وتجهيز الفريق لمنافسات الموسم الجديد.

وكان خيطان قد توجه إلى تونس للمشاركة في معسكر تدريبي يستمر لمدة أسبوعين يخوض من خلاله عددا من المباريات التجريبية مع فرق تونسية ليتمكن الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني محمد الأنصاري من متابعة وضع الفريق والتأكد من جاهزيته قبل انطلاقة الموسم.

ويعمل الجهازان الإداري والفني على تهيئة كل الظروف الصحية المناسبة لفريق الكرة لتجهيزه وإعداده عبر برنامج تدريبي مكثف يهتم برفع معدل اللياقة البدنية لدى لاعبي الفريق وتنسيق مواعيد تناول الطعام والنوم والتدريب على فترتين صباحية ومسائية ليكون اللاعبون قادرين على تقديم أفضل المستويات الفنية والبدنية.

ووقع الاختيار على تونس كوجهة رئيسية للفريق وذلك بعد أن وجدوا فيها كل احتياجاتهم من ملاعب ومباريات تجريبية وهو ما يسهل من مهمة الجهاز الفني في تنفيذ الخطة القائمة على تطوير الفريق والنهوض بمستواه وتمكينه من المنافسة في دوري الدرجة الأولى بهدف الصعود إلى الدوري الممتاز.

وفي سياق متصل، واصل طبيب الفريق د.محمد إبراهيم مهام عمله في الإشراف على الوضع الصحي لقائد الفريق يوسف مطر العائد من الإصابة والموجود حاليا في معسكر تونس حيث يشرف على تدريبه وتأهيله ليكون قادرا على العودة بصورة سلسة والمشاركة بصفوف الفريق مع انطلاقة الموسم الجديد بعد التأكد من تماثله للشفاء التام من الإصابة التي لحقت به.