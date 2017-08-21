عبدالعزيز جاسم

يواجه الفريق الأول لكرة القدم في كاظمة نظيره فريق الخريطيات القطري وديا في معسكر الفريقين في تركيا، وتعتبر هذه المواجهة الودية الأولى للبرتقالي في معسكر اسطنبول، حيث سبق وأن لعب في الكويت مع خيطان قبل المغادرة للمعسكر.

ولن يشارك في المباراة الودية كل من فيصل دشتي لتعرضه لشد في العضلة ويحتاج ليومي راحة، بينما يعاني عبدالله الظفيري من تمزق في العضلة ويحــتاج لفترة للتعافي، كما أنه من الصعب إشراك يوسف ناصر لخوضه حصتين تدريبيتين، بينما يستطيع سلطان صلبوخ وناصر فرج المشاركة كونهما شاركا في التدريبات الأولية في الكويت.

وانتظم في التدريبات البرازيلي فيليبي ألفيس على أن يتدرب اليوم مواطنه جوليانو فيرنانديز.