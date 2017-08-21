القاهرة - سامي عبد الفتاح

وصل الى العاصمة المصرية القاهرة وفد فريق السالمية لكرة القدم والذي يقيم معسكرا تدريبيا بمدينة السادس من اكتوبر، إلى جوار مجموعة من الفرق الكويتية، فيما يستعد الصليبخات للمغادرة بعد ان انهى معسكره الذي استمر أسبوعين لعب خلال عددا من المباريات التجريبية.

وفد السالمية برئاسة نائب رئيس جهاز الكرة محمد البريكي ويستمر المعسكر لمدة 14 يوما يخوض خلالها الفريق عددا من المباريات التجريبية مع فرق مصرية، وذلك لمنح الجهاز الفني الفرصة الكاملة لإعادة ترتيب أوراق الفريق، والذي يضم 4 لاعبين أجانب هم: السوري أحمد ديب والأردني عدي الصيفي والمغربي زهير أوشن والكاميروني روجيه.