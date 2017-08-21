يعقوب العوضي

توج منتخبنا الوطني لكرة اليد للشباب (تحت ١٩ سنة) بلقب بطولة كارنتن الودية في النمسا، وذلك ضمن إطار استعداداته للمشاركة للمرة الأولى في بطولة الدوري العام والتي تنطلق أكتوبر المقبل، وتعتبر البطولة إحدى أهم البطولات على مستوى أوروبا من حيث مشاركة المنتخبات الأجنبية بلاعبيها الأساسيين وأيضا مشاركة منتخبات أخرى من دول مختلفة.

وأقيمت البطولة في مدينة كلاين فورت في النمسا على صالة «فيكترين» وعلى مدار خمسة أيام من ١٤ حتى ١٩ الجاري.

وفي السياق نفسه، بارك مدير منتخب الشباب صلاح أنس لمتابعي ومحبي اللعبة وأعضاء الاتحاد والأندية المحلية على الإنجاز.

وقال: ظهر منتخبنا بصورة رائعة جدا عكست مستوى اللعبة المعهود في الكويت. وأضاف: شارك في البطولة عدة دولة مصنفة تحت مظلة اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للعبة ومن بعض الدولي المشاركة پولندا، رومانيا، كرواتيا، ألمانيا، السويد والمجر.

ومضى قائلا: تم رفع علم الكويت وترديد النشيد الوطني بكل فخر واعتزاز وفي نهاية البطولة توجنا على حساب بلجيكيا والسويد والنمسا، وباسمي ونيابة عن رئيس الوفد محمد جمعة والجهازين الإداري والفني واللاعبين نشكر جميع من ساندنا ودعمنا، كما بدوري أشكر اللاعبين لإخلاصهم في العطاء والالتزام وابتعادهم عن جميع ما يبعد تركيزهم فيما اهتم معظمهم في الملعب بعيدا عن كل شيء آخر.

ووجه أنس شكره لمجلس إدارة اتحاد اليد وخص رئيس الاتحاد ناصر صالح، كما أثنى على إعطاء الفرصة للاعبين المنتخب للاستعداد بصورة كبيرة.

وأشار إلى ان خوض 4 مباريات ودية الى جانب المباريات الـ 3 في البطولة النمساوية يشكل فائدة كبيرة للاعبين والمنتخب.