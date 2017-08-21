النمش: عملنا على تهيئة اللاعبين بصورة تدريجية

أحمد السلامي

نجح فريق الناشئين تحت 17 سنة بنادي السالمية من تحقيق الفوز على نظيره تشينارجيك التركي في أولى المباريات الودية بهدفين نظيفين سجلهما فواز الرشيدي ومشعل البحري في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس الأول ضمن البرنامج الفني الذي أشرف على إعداده المدرب الوطني محمد النمش ومساعده مشاري الصريعي والذي من خلاله يعملان على إعداد وتجهيز الفريق لمنافسات الموسم الجديد.

من جهته، علق المدرب الوطني محمد النمش على نتيجة المباراة وأداء فريقه قائلا: بعد وصولنا إلى تركيا دخلنا في أجواء المعسكر بشكل مباشر من خلال برنامج تدريبي متكامل على فترتين صباحية وأخرى مسائية، وعملنا على تهيئة اللاعبين بصورة تدريجية إلى أن حان موعد اللقاء التجريبي الأول أمام فريق تشينارجيك التركي والذي يمتلك لاعبين مميزين، وتمكنا من تحقيق فوز مستحق بهدفين نظيفين سجلهما فواز الرشيدي ومشعل البحري، وهو فوز معنوي حقق الأهداف المنشودة من خلاله والتي ترتكز على اختبار قدرات اللاعبين وتقييم إمكانياتهم وصقل موهبتهم بصورة علمية متقنة.

وأضاف: المباراة بمجملها كانت إيجابية من الناحية الفنية وكشفت عن مكامن الخلل ومواضع القوة، وأعمل حاليا بمعية مساعدي مشاري الصريعي على وضع الخطط المتكاملة لمعالجة المشاكل الفنية لضمان تجنبها مستقبلا بعد التأكد من تصحيحها بشكل متكامل، لافتا إلى أن العمل الحالي يهدف إلى تطوير إمكانيات اللاعبين وصقل مواهبهم بصورة علمية وعملية متكاملة لتقديم فريق قادر على المنافسة خلال منافسات الموسم الجاري ويساهم بشكل كبير في بناء مستقبل نادي السالمية بصورة عامة.

ولفت النمش إلى أن الفريق سيواصل تدريباته اليومية على فترتين صباحية ومسائية إلى موعد المباراة التجريبية الثانية، والتي ستقام يوم الأربعاء وتليها مباراة ثالثة وأخيرة ستقام في 28 الجاري، والتي نختتم من خلالها المباريات التجريبية، ونعود إلى استكمال البرنامج التدريبي للمعسكر الذي يختتم فعالياته في 30 الجاري موعد العودة إلى البلاد.

وأشاد النمش بالدور الكبير الذي يبذله الجهاز الإداري للفريق برئاسة يوسف الختلان والإداري جاسم الفضلي في توفير شتى احتياجاتنا لضمان إنجاح المعسكر والخروج بأفضل النتائج المطلوبة، وهو جهد كبير يستحقون عليه الشكر والثناء.