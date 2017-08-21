أقام نادي الرماية احتفالية كبيرة بمجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الاولمبي للرماية مساء الخميس الماضي لتكريم رماة وراميات الكويت الابطال الفائزين في البطولة الاسيوية لرماية الاطباق الطائرة والتي أقيمت في كازخستان والتي اختتمت فعالياتها مؤخرا بمشاركة ما يزيد على 390 راميا يمثلون 29 دولة، وبعد أن تمكنوا من تحقيق المركز الاول على المستوى العام للبطولة محققين عدد 4 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وتمكنوا من رفع علم الكويت وعزف السلام الوطني للكويت في أكثر من مرة.

واستهل الحفل بكلمة رئيس مجلس الادارة م. دعيج العتيبي قال فيها: ان الرماية الكويتية تفتخر بانجازات ابنائها الذين يبذلون الجهد والعطاء من اجل رفع مكانة الرماية الكويتية في جميع المحافل الدولية ورفع اسم الكويت عاليا، وان تكريم مجلس الإدارة لهؤلاء الابطال يأتي تقديرا وعرفانا لما يقدمه هؤلاء الابطال من جهود كبيرة ورائعة خلال مشاركاتهم وحرصهم الشديد على رفع علم الكويت في جميع المشاركات، وسوف يتم تكريم الجهاز الإداري والفني المصاحب للوفد في البطولة لما يبذلونه من تعاون لاكتمال المنظومة الرياضية ومساهمتهم الكبيرة في هذا الانجاز.

وقام العتيبي بتكريم الرماة والراميات والجهاز الفني والاداري وهم كل من: عبدالرحمن الفيحان، وعبدالله الطرقي، وطلال الرشيدي، ومنصور الرشيدي، وحمد العبلاني، وأحمد العواد، وحمد الخالدي، وسارة الحوال، ومن الجهاز الإداري سعد الظفيري والجهاز الفني كل من: بيتر مالك وجاكوب مالك واخصائي العلاج الطبيعي وليد دعية.