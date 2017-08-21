يعقوب العوضي

غادرت فجر امس فرق المراحل السنية لكرة اليد للبراعم (تحت ١٣ سنة) وللأشبال (تحت ١٥ سنة) في برقان الى سلوفينيا لإقامة معسكر تدريبي خارجي استعدادا لمنافسات الموسم المقبل والتي تنطلق في أكتوبر المقبل ببطولة الدوري العام، ويستمر معسكر الفريقين لأسبوعين تقريبا يخوضان فيهما عدة مباريات ودية.

وفي السياق ذاته، اكد مدرب الناشئين بلال البدري ان إدارة النادي قد وفرت جميع المتطلبات حرصا منها على دعم فرق اليد بجميع المراحل السنية.

وأضاف: علينا التركيز على صقل اللاعبين مبكرا وترقية أساليب اللعب لديهم الى اعلى مستوى.

وأثنى البدري على التزام لاعبيه في التدريبات اليومية قبل السفر الى المعسكر، مشيرا الى ان الانضباط عنوان أي نجاح.