الأبيض والأخضر في مجموعة سهلة بكأس ولي العهد

عبدالعزيز جاسم

أسفرت قرعة كأس سمو الأمير لكرة القدم التي ستقام بنظام خروج المغلوب من مواجهة واحدة عن وقوع قطبي الكرة العربي والقادسية في مواجهة بعضهما البعض في الدور الأول ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي سيلتقي فيها أيضا السالمية أمام كاظمة وخيطان مع الصليبخات والجهراء في مواجهة برقان.

أما حامل اللقب الكويت فوضع على رأس المجموعة الأولى ولكونه حامل اللقب لن يشارك في الدور التمهيدي ويتأهل مباشرة لربع النهائي، على أن يواجه الفائز من مباراة اليرموك والساحل، بينما يلتقي الشباب بنظيره النصر على أن يواجه التضامن فريق الفحيحيل.

حضر القرعة التي أقيمت مساء أمس الأمين العام لاتحاد الكرة د.محمد خليل وعضو اللجنة المؤقتة جواد مقصيد وعضو اللجنة ورئيس لجنة المسابقات حامد الشيباني وممثلي الأندية.

كما شهدت قرعة كأس سمو ولي العهد التي وزعت إلى مجموعتين على أن يتأهل صاحبا المركز الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي، حيث ضمت المجموعة الأولى 7 فرق هي (الكويت والعربي والشباب وبرقان واليرموك والفحيحيل والصليبخات)، بينما ضمت المجموعة الثانية 8 فرق وهي (القادسية وكاظمة والسالمية والساحل والنصر والجهراء والتضامن وخيطان).

أما الجولة الأولى من دوري VIVA الممتاز المقرر انطلاقه 14 سبتمبر المقبل فشهد تصادم قطبي الكرة العربي والقادسية في الجولة الأولى، بينما سيواجه حامل اللقب الكويت نظيره السالمية كما سيلتقي كاظمة مع التضامن والنصر أمام اليرموك، ويضم الدوري الممتاز 8 أندية.

وستشهد الجولة السادسة مواجهة حامل اللقب الأبيض بوصيفه الأصفر، بينما يلتقي في الجولة الرابعة العربي مع الكويت.

وعلى مستوى دوري VIVA للدرجة الأولى أوقعت القرعة فريقي الساحل وخيطان في مواجهة بعضهما البعض في الجولة الأولى وكذلك برقان في مواجهة الفحيحيل، واليرموك أمام الصليبخات، بينما لن يشارك الشباب في الجولة للراحة.

الأخضر والأصفر معاً في كأس الاتحاد

وقسمت بطولة كأس الاتحاد الفرق الـ15 إلى 3 مجموعات بواقع 5 فرق في كل مجموعة، حيث وقع العربي والقادسية وكاظمة في المجموعة الثانية إلى جانب فريقي برقان والصليبخات، بينما ضمت المجموعة الأولى فرق الفحيحيل والتضامن والساحل والنصر والسالمية، فيما ضمت الأولى الكويت والجهراء وخيطان والشباب واليرموك.

ويتأهل للدور نصف النهائي بطل كل مجموعة بالإضافة لصاحب افضل مركز ثان في المجموعات الثلاث.