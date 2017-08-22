وجّه أمير السر العام بالوكالة في نادي القادسية رفاعي الديحاني كتابا رسميا إلى نادي السالمية يرفض فيه المشاركة في الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة التي سبق أن دعا إليها نادي السالمية 29 الجاري، وذلك لأنها غير قانونية (حسب رأيه) وتضمن الكتاب الآتي: «رئيس مجلس إدارة نادي السالمية الرياضي المحترم تحية طيبة وبعد:

الموضوع: عقد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي لكرة القدم

يهدي مجلس إدارة نادي القادسية الرياضي أطيب تحياته إليكم، الا أنه يؤسفنا على الرغم من علاقات الود والتعاون فيما بيننا أنه لم يتم التنسيق معنا بخصوص دعوة الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي لكرة القدم، ولم نعلم بها الا من خلال الجولات المكوكية والضغوطات التي قام بها ومارسها مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالوكالة على الأندية للحصول على توقيعها، أما بشأن الموضوع أعلاه وبالإشارة الى كتابكم المرسل الينا بهذا الخصوص المؤرخ 2017/8/14 والمتضمن مقترح تعديل النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم فإننا نود أن نبين لكم عدم قانونية الدعوة للسبب التالي:

أولا: لقد رسمت المادة 28 وبنودها من النظام الأساسي للاتحاد طريقة دعوة الجمعية العمومية غير العادية، وبناء عليه فإن دعوتكم لم تتبع الطريقة التي رسمت بهذه المادة وبنودها، حيث ان نص الفقرة 2 من المادة 28: «يجب أن يعقد مجلس الإدارة جمعية عمومية غير عادية اذا طلب (50% +1) من أعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم بذلك خطيا، كما يجب أن تنعقد الجمعية العمومية غير العادية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب، وإذا لم يتم عقدها فيحق للأعضاء الذين طلبوها أن يعقدوها بأنفسهم، وكملاذ أخير يمكن لهؤلاء الأعضاء أن يطلبوا المساعدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم».

وبما أن دعوتكم مع الأندية قمتم فيها بمخاطبة سكرتارية الاتحاد ولم يبت الاتحاد في طلبكم حتى الآن وحسب نص المادة المذكورة أعلاه فيجب عليكم انتظار الإجراء الذي سيتخذه الاتحاد، وفي حال عدم قيام الاتحاد بطلب عقد الجمعية العمومية غير العادية خلال ثلاثة أشهر جاز للأندية أن تقوم بعقد هذه الجمعية بأنفسهم وكملاذ أخير يمكنهم طلب مساعدة كل من الاتحاد الدولي والآسيوي لكرة القدم.



لذا فإن هذه الدعوة قد خالفت صحيح النظام الأساسي للاتحاد وبالتالي تصبح باطلة ولا ترتيب أي أثر قانوني لها، مع استعدادنا بالمشاركة في هذه الدعوة متى ما تم تصحيح شكل الدعوة قانونيا بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.