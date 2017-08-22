أحمد السلامي

يغادر البلاد فجر اليوم وفد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برقان متوجها إلى معسكره المقام في سلوفينيا برئاسة هملان الهملان وعضوية نائب رئيس جهاز الكرة محمد العسكر ومدير الفريق طالب العتيبي والإداري حمود الفضلي إضافة إلى الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني محمد دهيليس ومساعده التونسي رضوان الفالحي ومدرب الحراس حسام الدين عثمان واخصائي العلاج الطبيعي ماهر شعبان إضافة إلى 23 لاعبا من ضمنهم المحترفين الأجانب الذين تم التعاقد معهم مؤخرا.

من جهته، أكد مدير الفريق طالب العتيبي أن البرنامج التدريبي المعتمد من قبل مجلس الإدارة والذي أشرف على إعداده المدرب الوطني محمد دهيليس قائم على إعداد الفريق وتجهيزه لمنافسات الموسم الجديد وفق أفضل الإمكانيات المتاحة وإقامة المباريات التجريبية مع 3 فرق سلوفينية اثنين منهما يلعبان في دوري الدرجة الأولى، واللقاء الثالث مع فريق الدرجة الثانية، فيما لا تزال المفاوضات جارية مع فريق نادي قطر القطري الذي يقيم معسكره هناك.

تعادل مع الجهراء

وفي السياق نفسه، تعادل برقان مع الجهراء في آخر مبارياته التجريبية بهدفين لكل منهما.