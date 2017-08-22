عبدالعزيز جاسم

خسر الفريق الأول لكرة القدم في القادسية 1-2 من العروبة السعودي وديا في ثانية مبارياته الودية في معسكره المقام حاليا في تركيا، حيث سبق أن تعادل مع فريق الجامعة الأفريقية سلبا، سجل هدف الأصفر البرازيلي ريناتو دي ليما.

إلى ذلك، منح الجهاز الفني للفريق راحة للاعبين من التدريبات أمس على أن يعود الفريق للتدريبات صباح اليوم، ويخضع اللاعبان بدر المطوع والمهاجم البرازيلي تياغو اوروبو إلى برنامج تدريبات لياقية مكثفة بينما واصل اللاعب أحمد الظفيري التدريب منفردا من خلال الجري استعدادا للدخول مع باقي اللاعبين.

ومن المقرر أن يلتحق عضو مجلس الإدارة ورئيس جهاز الكرة سعود بوحمد بالوفد يوم غد.

وفي نفس السياق، اطمأن رئيس النادي الشيخ خالد الفهد على سير المعسكر كما تلقت إدارة الوفد اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس بسام البسام.

داليبور: أجواء مميزة

قال مدرب الفريق الكرواتي ستاركيفتش داليبور ان أجواء المعسكر تعتبر مميزة من حيث الجو والتجهيزات والإقامة وأماكن التمرين والكل يقوم بعمله على أكمل وجه، مشيرا إلى أن اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم في التدريبات الصباحية والمسائية على الرغم من شعورهم بالتعب إلا أن هذا الأمر يعتبر طبيعيا في هذه الفترة من الإعداد وسنعمل وزملائي في الجهاز الفني على رفع المعدل اللياقي وتطبيق الجانب التكتيكي للاستفادة من هذا المعسكر على الشكل الأمثل.

وأضاف داليبور على الرغم من تأخر الفريق في بداية فترة الإعداد إلا اننا لو واصلنا التدريبات بمثل هذا الأداء والنسق اضافة الى الروح العالية التي ألمسها بين اللاعبين فسنصل إلى الجاهزية المطلوبة التي سنتسلح بها في منافسات الموسم الكروي، كما اننا سنقاتل من أجل الفوز بأولى البطولات والمتمثلة في كأس السوبر.