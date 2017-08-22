القاهرة - سامي عبدالفتاح

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية مرانه الأول في معسكره المقام حاليا في مدينة 6 اكتوبر والذي يستمر حتى 4 سبتمبر المقبل وهو ما يعني ان اللاعبين سوف يقضون عطلة عيد الأضحى المبارك في القاهرة بعيدا عن ذويهم.



كان السالمية، بدأ فترة الإعداد الأولى في الكويت يوم 26 يوليو الماضي، وخاض 3 مباريات ودية أخفق في الأولى أمام الكويت وفاز على برقان واليرموك في المواجهتين التاليتين.



وغاب عن معسكر السالمية بدر السماك، حيث يتوقع أن ينضم إلى البعثة الخميس المقبل، فيما لاتزال الرؤية غير واضحة حول مصير الحارس خالد الرشيدي، وغازي القهيدي، المنقطعين عن التدريبات منذ بداية الموسم إذ ان الإدارة هي الموكلة بالبت في مصيريهما.



من جهته علق مدير الفريق بدر الخالدي على المعسكر قائلا: إن السالمية بدأ تدريباته في القاهرة، حيث وضع الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز حمادة، برنامجا مكثفا يشهد تدريبات صباحية، ومسائية وذلك بهدف رفع معدل اللياقة البدنية للاعبي الفريق وتجهيزهم، كما يتم حاليا التنسيق مع 4 فرق مصرية لإقامة مباريات تجريبية الهدف منها تطوير مستوى أداء اللاعبين بصورة تدريجية.