أحمد السلامي

حقق فريق الأشبال بنادي كاظمة تحت 15 سنة فوزا كبيرا على أحد الفرق التركية برباعية نظيفة، وسجل الأهداف زامل الزامل «هاتريك» فيما سجل أحمد العوض الهدف الرابع وذلك ضمن المعسكر التدريبي المقام حاليا في تركيا والذي يستعد من خلاله الفريق لمنافسات الموسم الجديد.



ويعمل الجهاز الفني لفريق تحت 15 سنة بقيادة المدرب التونسي عبدالوهاب الهرابي ومواطنه رمزي بن سليمان على تهيئة وتجهيز الفريق عبر خطة فنية متكاملة تهدف إلى تطوير إمكانات اللاعبين لتمكين الفريق من المنافسة وتحقيق الأهداف المنشودة من قبل إدارة القطاع.



وكانت إدارة نادي كاظمة قد اعتمدت إقامة المعسكر التجريبي للفريق في تركيا وذلك بهدف منح اللاعبين فرصة للاحتكاك بأقرانهم ممن يفوقونهم في الخبرات والإمكانات والاستفادة من فترة الإعداد وإدخالهم في أجواء البطولات والمعسكرات في سن مبكرة.



ويسعى الجهاز الفني خلال الفترة الحالية الى رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين عبر تطبيق خطط فنية متكاملة.