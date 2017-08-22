أكد مدير إدارة الرياضة للجميع بالهيئة العامة للرياضة حامد الهزيم حرص الهيئة على الاهتمام بقاعدة الألعاب وإبراز المواهب الرياضية وصقل إمكانياتها كروافد حيوية في تغذية شرايين المنتخبات الوطنية بالمواهب الواعدة في كل الألعاب.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها لمدرسة هوكي الجليد لتعليم وتدريب البراعم والناشئين من الأولاد والبنات للأعمار من أربع سنوات إلى 14 سنة التي دشنها نادي الألعاب الشتوية برعاية الهيئة العامة للرياضة ممثلة في إدارة الرياضة للجميع.

وقال الهزيم إن التسجيل مجاني في المدرسة ويوفر النادي بالتعاون مع الهيئة جميع مستلزمات اللعبة للاعبي ولاعبات المدرسة، مشيرا إلى أن المدرسة بدأت نشاطها في شهر فبراير الماضي وتستمر طوال العام وتقام فيها تدريبات اللاعبين واللاعبات على مدى ثلاثة أيام في الأسبوع تحت إشراف مدربين عالميين من الجنسية الصربية متخصصين في هذه الفئة العمرية الصغيرة، وتهدف المدرسة إلى توسيع قاعدة ممارسي اللعبة من فئة الأعمار الصغيرة ليكونوا رافدا للمنتخبات في جميع المراحل السنية، لافتا إلى أن إقامة ودعم مدرسة هوكي الجليد يأتي في إطار اهتمام الهيئة العامة للرياضة بقاعدة الألعاب الرياضية.

وأشاد بدعم مدير الهيئة العامة للرياضة الشيخ احمد المنصور ونائبه لشؤون الرياضة د.حمود فليطح واهتمامهما البالغ بالتوسع في هذا التوجه.

وثمن جهود نادى الألعاب الشتوية وسعيه الدؤوب في تطوير هذه الرياضة، كما أشاد بتفاعل ودعم أولياء الأمور، معربا عن أمله أن تسهم المدرسة في اكتشاف مواهب شابة تدعم مسيرة رياضة هوكي الجليد التي باتت تحقق إنجازات مميزة على الصعيدين الإقليمي والقاري.