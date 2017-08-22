يعقوب العوضي

تتواصل استعدادات الفريق الأول لكرة الطائرة في العربي على صالة بهبهاني في النادي تجهيزا للمشاركة في استحقاقات الموسم المقبل والتي تبدأ في الأول من أكتوبر المقبل ممثلة في البطولة التنشيطية وكأس الاتحاد والدوري الممتاز، حيث تخضع صالة عبدالعزيز الخطيب للصيانة.

ويعاني الفريق حاليا من الغيابات اذ يقضي معظم اللاعبين إجازاتهم الصيفية خارج البلاد مما يصعب من مهمة الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني سعد يعقوب إلا أنها تشكل فرصة لاختبار بعض اللاعبين الجدد الذين سيتم الزج بهم قريبا ومنهم حسن محمد وحبيب الشاعر إلى جانب استعادة محمد سويد والتي شكلت الظروف الدراسية مانعا له من المشاركة المستمرة مع الفريق في الموسم المنصرم.



إلى ذلك، تغير موعد المعسكر الخارجي للفريق اذ يغادر الفريق إلى القاهرة في ١٤ سبتمبر المقبل حيث سيخوض عدة لقاءات تجريبية للارتقاء بمستوى الفريق العام.



وأكد مدرب الفريق سعد يعقوب أن التدريبات تسير على ما يرام وبحضور اللاعبين المتوافرين حاليا وسيتم انضمام البقية فور عودتهم من سفرهم خارج البلاد، وأضاف لدينا لاعبون قادرون على المنافسة وتحقيق الإنجازات.



وتابع: نتطلع إلى إعادة اللاعب المحترف إلى المنافسات المحلية، وأضاف بعض الفرق تحتاج إلى تدعيم صفوفها وزيادة المستوى الفني.



وطالب يعقوب لاعبيه بالالتزام ومضاعفة الجهود وبذل المزيد منها على أرضية الملعب لتحقيق النتائج المرجوة.